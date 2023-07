ANCHE KLIDAS E SARA PARIGI A SERRAVALLE ROCK!

Continua la presentazione della settima edizione della rassegna

SERRAVALLE. Ad aprire l’ultima serata della settima edizione di Serravalle Rock saranno i Klidas, autori di uno dei dischi italiani più interessanti usciti quest’anno.

Chitarre, basso, batteria, sax, tastiere, synth e voci si intrecciano formando un suono frutto dalla personale esperienza musicale di ciascun membro, dal jazz alla psichedelica, dal rock sperimentale al progressive. Il potere evocativo di parole, immagini e forme musicali lascia spazio al silenzio, come presupposto e colonna irrinunciabile di ogni esperienza di ascolto. Da qui il nome Klidas, termine ceco che significa gigante di silenzio.

Negli anni il gruppo ha maturato una intensa attività live, il primo album in studio ‘No Harmony’ è stato pubblicato da poche settimane dall’etichetta australiana Bird’s Robe Records.

I Klidas saliranno sul palco di Serravalle Rock Domenica 30 Luglio. Insieme a loro si esibiranno gli Endless Harmony ed i Platonick Dive, che festeggeranno il decennale del debutto ‘Therapeutic Portrait’ con un concerto esclusivo.

L’organizzazione del festival ha poi annunciato Sara Parigi, cantante, musicista e autrice pratese, classe ‘94.

Dopo l’esperienza con la sua band Lady In The Radiator, vincitrice del RockContest di Controradio 2019, dall’inizio della pandemia ha avviato il suo progetto solista in italiano, che mescola sonorità art pop e atmosfere intime e sincere. Il suo primo album, prodotto da Alessandro Fiori, uscirà in autunno.

Sara Parigi si esibirà Venerdì 28 Luglio con Talèa, un’altra voce femminile di altissimo livello.

Appuntamento alla Rocca di Castruccio di Serravalle Pistoiese (PT) con ingresso libero.

[fioretti — comune di serravalle]