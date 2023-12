ANCHE UNA NUTRITA DELEGAZIONE PRATESE DI FRATELLI D’ITALIA HA PARTECIPATO AD ATREJU

A guidare il gruppo alla manifestazione organizzata da Gioventù Nazionale la deputata Chiara La Porta e il presidente del partito provinciale Matteo Mazzanti

PRATO. C’era anche una nutrita delegazione pratese ad Atreju, la manifestazione organizzata da Gioventù Nazionale (la giovanile di Fratelli d’Italia) a Roma, che ha visto fra gli ospiti la premier Giorgia Meloni, il patron di Tesla e X Elon Musk, il premier albanese Edi Rama e quello inglese Rishi Sunak. Una manifestazione di respiro internazionale in cui si è parlato di calo demografico, immigrazione, cultura, italianità e nel corso della quale anche gli esponenti pratesi fra eletti, dirigenti e simpatizzanti hanno dato il loro contributo. “

Mai come quest’anno Atreju è stata al centro della discussione politica nazionale – sottolinea la deputata di Fratelli d’Italia Chiara La Porta —, offrendo dibattiti e approfondimenti unici e imperdibili. Momenti utili per riflettere anche sul ritrovato orgoglio italiano col protagonismo del premier Giorgia Meloni e del centrodestra al governo della nazione che ha ridato centralità all’Italia”.

Presenti a Roma, oltre alla appena citata La Porta, c’erano consiglieri comunali e provinciali, dirigenti del partito e militanti. Troviamo il consigliere provinciale Tommaso Cocci, il presidente del partito provinciale e consigliere comunale a Montemurlo Matteo Mazzanti, i membri del coordinamento provinciale Eleonora Cioni, Gianni Cenni ed Elena Ganugi, il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Alberto Corsi, i consiglieri comunali di Carmignano Federica Bini e Giovanni Sardi, la consigliera comunale a Prato Patrizia Ovattoni, i dirigenti nazionali Cosimo Zecchi e Alice Gigliotti. E poi tanti esponenti del movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

“È stato importante esserci – ricorda il neo eletto presidente provinciale di Fratelli d’Italia Matteo Mazzanti —, per fare sentire a livello nazionale anche la voce di Prato, a conferma di fare parte di una comunità nazionale, e per mostrare quanto il partito sia compatto e coeso in vista delle sfide che ci attendono nel 2024. Il dibattito è stato di altissimo livello e l’esperienza ha dato grande entusiasmo e slancio a tutti per portare avanti impegno e battaglie politiche sul nostro territorio”.

Alla partecipazione ad Atreju per gli esponenti di Fratelli d’Italia ha fatto poi seguito la presenza alla cena di Natale del centrodestra pratese, tenuta al Passaparola di viale Galilei, nella quale sono stati lanciati gli ‘Stati Generali’ per arrivare alla stesura di un programma elettorale condiviso, dal quale poi scaturirà la scelta a inizio 2024 del nome del candidato sindaco di coalizione.

