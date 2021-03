anci toscana. ORTI URBANI E BENI COMUNI, ESEMPI E BUONE PRATICHE IN TOSCANA

Il 24 marzo webmeeting sulle esperienze del progetto “Centomila orti in Toscana”

FIRENZE. “Centomila orti in Toscana” è una iniziativa che negli ultimi anni ha coinvolto decine di Comuni nella diffusione e la promozione degli orti urbani in tutti i territori della regione, e che vede impegnata in prima fila Anci Toscana, in particolare per la promozione e la diffusione dell’iniziativa.

Ed è proprio in quest’ambito che l’Associazione dei Comuni organizza un nuovo appuntamento, previsto per il mercoledì 24 marzo: “Orti: esempi e buone pratiche per la gestione dei beni comuni”, secondo step di un percorso che vuole proprio valorizzare l’esperienza dei Comuni.

Il convegno, inserito del progetto “Conosciamo la Toscana rurale”, sarà on line e vedrà una prima parte riservata proprio agli interventi realizzati dalle diverse amministrazioni comunali e una seconda parte centrata sulle progettualità specifiche di sviluppo territoriale. Un’occasione per condividere strategie e buone pratiche su un tema molto sentito da sindaci e comunità.

I lavori si apriranno alle 9.30 con i saluti di Roberta Casini, responsabile Agricoltura di Anci Toscana e sindaco di Lucignano; Marco Locatelli di Ente Terre Regionali Toscane; Francesco Ferrini dell’Accademia dei Georgofili e Alberto Giuntoli della Società Toscana Orticultura.

Poi la testimonianza di 9 Comuni che hanno partecipato ai bandi Lucca, Grosseto, Rosignano, Quarrata, Sansepolcro, Portoferraio, Stazzema, Loro Ciuffenna e Montemurlo.

Nella seconda sessione sarà dedicata agli orti nello sviluppo del territorio, anche nell’ambito penitenziario; interverranno tra gli altri il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi e l’assessora all’Urbanistica di Firenze Cecilia Del Re. La giornata sarà moderata da Marina Lauri di Anci Toscana.

Programma al link:

https://ancitoscana.it/images/LORTICOLTURA_DELLA_TRADIZIONE.pdf

Iscrizioni al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-orti-esempi-e-buone-pratiche-per-la-gestione-dei-beni-comuni-147075128669

[anci toscana]