ANCORA DUE LETTERE DI MINACCIA INDIRIZZATE AL COMUNE

Questa volta sono stati presi di mira dipendenti degli uffici comunali

PISTOIA. [a.b.] Stessa modalità di quella utilizzata contro il sindaco Tomasi ma questa volta indirizzate a due dipendenti comunali. E’ stato lo stesso sindaco nel tardo pomeriggio di oggi ad informare dell’arrivo di altre due lettere di minaccia. Molto probabilmente preparate e inviate dallo stesso autore. Nelle lettere il medesimo messaggio con annessa una lametta.

Scrive Alessandro Tomasi:

“Stamani ne abbiamo aperte altre due di queste lettere. Stavolta colpiscono due persone degli uffici comunali. Per me è un gesto ancora più grave di quello di ieri. La mia vicinanza va a chi è finito nel ‘mirino’ di questo vigliacco. Avanti con serenità, a schiena dritta e…grazie a tutti per i messaggi! Ora torniamo a parlare della nostra città”.

Come per la lettera indirizzata al sindaco le forze dell’ordine stanno lavorando per cercare di risalire agli autori.

Già molti sono i messaggi di vicinanza alla giunta e all’amministrazione comunale.

“Siamo vicini a te, al Comune di Pistoia, ai suoi dipendenti e ai cittadini pistoiesi” scrive il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini.

“Un abbraccio grande e tutto il nostro sostegno. Vergogna e disprezzo per chi compie simili gesti, che offendono tutta la comunità della nostra provincia”.