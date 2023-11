ANCORA UN CODICE GIALLO PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NELLE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

Domenica 12 novembre codice giallo per pioggia anche nella Toscana centro-meridionale

PISTOIA — PRATO. La pressione atmosferica è in temporaneo aumento, ma nella giornata di domani, domenica 12 novembre, una nuova perturbazione in transito sul centro-nord Italia determinerà su parte della Toscana condizioni di moderata instabilità.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il codice giallo per l’intera giornata di domani, domenica 12, relativo all’area Bisenzio-Ombrone pistoiese per rischio idraulico del reticolo principale e idrogeologico-idraulico del reticolo minore.

Il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore si estenderà domani, domenica 12, dalle 6 del mattino fino alle ore 18, in un’area comprendente il Valdarno inferiore, Valdelsa e Valdera, la costa centro meridionale, le isole e l’Altro Ombrone grossetano.

In corso fino alle ore 20 di oggi, sabato, il codice giallo per mareggiate su isole e costa etrusca nord.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

[federigi — toscana notizie]