ANDREA ALLORI NUOVO COMMISSARIO DELLA LEGA DI PISTOIA

Per 35 anni medico di famiglia a Monsummano Terme svolge attualmente la libera professione in medicina legale. Stamani la presentazione al sindaco Alessandro Tomasi

PISTOIA. È stato presentato questa mattina al Sindaco Alessandro Tomasi il nuovo Commissario della Lega del Comune capoluogo. Si tratta del dott. Andrea Allori, nominato dal Segretario Provinciale Luca Tacconi dopo un’attenta analisi delle necessità dei due eletti in Consiglio Comunale e della sezione stessa.

Allori, fiorentino di nascita, vive a Pistoia da circa 15 anni dopo aver abitato a Montecatini per circa 20 anni. Ha esercitato la professione di medico di famiglia a Monsummano per 35 anni dopo varie esperienze professionali tra le quali anni di lavoro presso l’OPG di Montelupo, dove ha conseguito l’equipollenza in medicina legale e neuropsichiatria.

Attualmente svolge la libera professione in medicina legale lavorando per il Tribunale e per plurimi studi legali di Pistoia, Prato e della Valdinievole. Sposato, ha un figlio e un nipotino.

“Andrea si è subito messo a lavoro e si attiverà per rafforzare la sezione attraverso l’ascolto della cittadinanza con incontri dedicati alle problematiche territoriali” chiosa il Capogruppo della Lega Cinzia Cerdini, “E con lui continueranno anche gli incontri settimanali che sono solita fare da anni nella saletta dedicata alla Lega ai Gruppi Consiliari”.

Anche Alessio Bartolomei ringrazia perchè, la scelta fatta dal Segretario Provinciale, è stata sicuramente la migliore per riuscire ad essere incisivi sui territori della piana e della montagna.

[cerdini — lega pistoia]