ANDREA MAGGINI (ATLETICA VINCI) SI AFFERMA ALLA “47ª PASSEGGIATA PANORAMICA”

QUARRATA . Splendido successo per Andrea Maggini (Atletica Vinci) nella edizione numero quarantasette della “Passeggiata panoramica”, gara podistica competitiva di km 15,800 e organizzata dalla società Podistica Quarrata , con l’alto patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Pistoia e Comune di Quarrata .L’atleta in canotta giallorossa precede sul traguardo,Andrea Ricca (Aurora Montale),terzo posto per l’atleta locale Stefano Rafanelli (Podistica Quarrata).

Il quarratino ,Daniele Rossi (Orecchiella Garfagnana) ottiene il primo gradino del podio nella categoria veterani, il secondo posto lo ottiene ,Samuele Dessì (Aurora Montale) e il terzo, Maurizio Bozzi (Atletica Monteecatini)..

Il rappresentante della Podistica Stanca Valenzatico), Giuliano Burchi, si aggiudica la categoria veterani argento, dove ha la meglio su Fabrizio Niccolai (Podistica Quarrata) e Aurelio Sisi (Individuale).

Ancora un atleta dell’Atletica Vinci alla ribalta,, questa volta nella categoria veterani oro dove giunge per primo, Stefano Balestri davanti a Sergio Gelli (Silvano Fedi Pistoia) e Michele D’Alvano (Atletica Cascina).

Successo per Claudia Astrella (Atletica Vinci) nella categoria assoluta donne, il secondo posto lo ottiene Elena Flavia Teaco (Gruppo Sportivo Lammari Lucca) e il terzo, Marina Ratto (Montecatini Marathon).

La pistoiese, Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi Pistoia) ottiene il successo nella categoria donne veterane dove ha la meglio su, Damiana Lupi (Atletica Vinci) e Gianfranca Secci (Orecchiella Garfagnana) .

Nelle donne veterane argento, vittoria per la fiorentina Silvia Sicuranza (Up Isolotto Firenze), che ha la meglio su Patrizia Franchi (Cai Pistoia).

Nella classifica per società il primo posto è andato alla formazione emiliana della Polisportiva Castelfranco Emilia con 41 atletim secondo posto per la Podistica 29 Martiri Figline di Prato (32),Cai Pistoia (25),Silvano Fedi Pistoia (24) e Montecatini Marathon (19).

[giancarlo ignudi]