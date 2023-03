ANFFAS, 65 ANNI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

In occasione della XVI Giornata Nazionale sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo martedì 28 marzo la sede di Prato partecipa all’evento online con il Progetto Musei attivato in collaborazione con l’Archivio di Stato

PRATO. Martedì 28 marzo p.v. Anffas compie 65 anni dalla sua fondazione e, come di consueto, celebra la XVI Giornata Nazionale sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo finalizzata all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della disabilità nonché alla promozione di un dibattito sul tema della “transizione inclusiva dei servizi alla persona letta alla luce della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità”.

I festeggiamenti della giornata coinvolgeranno oltre alla sede nazionale di Anffas, tutte le strutture associative sia a carattere regionale che locale.

Avranno come focus l’evoluzione, in chiave inclusiva, dei servizi alla persona, con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, e la sperimentazione di soluzioni altamente innovative anche per l’abitare.

Anffas Onlus Prato, presente sul territorio da oltre 50 anni nella difesa e tutela dei diritti e nella promozione dei servizi di pari opportunità alle persone con disabilità e di sostegno alle famiglie, partecipa alla giornata con il più importante dei vari percorsi di inclusione sociale realizzati, il progetto Musei, attivato in collaborazione con l’Archivio di Stato di Prato.

Tale progetto, a mediazione artistica per la fruizione e l’accessibilità al patrimonio culturale è attivo dal 2014. Dal suo inizio ha coinvolto all’incirca 40 utenti del Centro Terapeutico Riabilitativo Anffas Prato all’interno del territorio sia fiorentino che pratese, in collaborazione con vari enti tra i quali le Gallerie degli Uffizi di Firenze e l’Archivio di Stato di Prato.

In particolare il progetto “Spazi sognati”, svoltosi lo scorso anno con l’Archivio di Stato di Prato e sviluppato in modalità da remoto, ha visto la partecipazione attiva, ogni settimana, di alcuni ospiti del Centro Terapeutico Riabilitativo Anffas Prato, per un totale di 18 utenti

Anffas Onlus Prato parteciperà martedì 28 marzo su piattaforma Zoom e in diretta Facebook all’evento online (dalle ore 9 alle 18) in condivisione con l’Archivio di Stato di Prato nella persona della dottoressa Virginia Barni e per Anffas Prato la dottoressa Francesca Barni, con le testimonianze delle persone con disabilità , protagoniste del progetto.

L’obiettivo è di far conoscere sempre di più le tantissime attività svolte sul territorio locale e contestualmente demolire pregiudizi e stereotipi facendo cultura e sensibilizzazione sul tema delle disabilità.

Nell’ottica della inclusione sociale letta alla luce della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

[anffas onlus prato]

Per seguire l’evento è possibile collegarsi su piattaforma Zoom a questo link https://us02web.zoom.us/j/82211361305