ANIMALI FANTASTICI.. E DOVE TROVARLI

Venerdì 26 febbraio su Zoom attività online per i più piccoli al Museo archeologico di Artimino

CARMIGNANO. Figure alate, creature misteriose dalle sembianze feroci o mansuete, bestie reali o immaginarie: sono veramente tanti gli animali fantastici che popolano le teche del Museo archeologico di Artimino. Per scoprirli tutti, divertendosi con un laboratorio didattico a misura di bambino, è in programma l’attività di venerdì 26 febbraio (ore 17) proposta sulla piattaforma Zoom per i bambini dai 4 agli 11 anni.

Un viaggio nella fantasia, ma anche nella storia, alla ricerca delle figure rappresentate dagli Etruschi e alla scoperta dei significati attribuiti alle immagini.

Dopo l’introduzione i partecipanti potranno creare il proprio “bestiario”, un album della creatività in cui riprodurre gli animali reali o fantastici incontrati durante il racconto.

Per partecipare è necessaria la prenotazione a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it, entro le 18 del 25 febbraio, l’attività ha un costo di 4 euro che include il biglietto di ingresso gratuito al Museo (utilizzabile entro il 2021).

L’iscrizione si perfeziona con l’arrivo del pagamento, le istruzioni per effettuarlo saranno inviate per mail. Il laboratorio è a cura delle cooperative Chora e CoopCulture.

[comune di carmignano]