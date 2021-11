anmil toscana. COSTITUITA LA COMMISSIONE MALATTIE PROFESSIONALI E AMIANTO REGIONALE

A Pistoia un interessante incontro organizzato dall’Anmil Toscana sui temi dell’amianto e dei tumori professionali

PISTOIA. È stato dedicato ai temi dell’Amianto e dei tumori professionali l’incontro organizzato dall’Anmil Toscana nella mattina di sabato 13 novembre, a seguito di importanti novità organizzative e non solo, nel campo della Medicina del Lavoro in Regione Toscana.

Alla riunione aperta a tutti coloro che all’interno dell’Associazione, nei territori provinciali, sono interessati alla materia, senza obbligatoriamente essere componenti nei vari Consigli Territoriali, è intervenuto il Dott. Riccardo Romeo, responsabile della sorveglianza sanitaria della Medicina del Lavoro dell’Ospedale Le Scotte di Siena, stimatissimo esperto in materia che con grande chiarezza ha illustrato questioni, problemi e opportunità per i lavoratori a rischio dei vari comparti in cui è dimostrato il pericolo di tumori professionali.

Sono inoltre intervenuti per l’Anmil il presidente regionale Toscana Alessandro Grassini, il vicepresidente Max Mallegni e il responsabile della Commissione amianto e tumori professionali di Pistoia Daniele Manetti e diversi Consiglieri tra cui Giorgio Malatesta.

L’incontro è stato anche l’occasione per costituire la “Commissione Malattie Professionali e Amianto Regionale” di cui saranno definiti nei prossimi giorni i componenti di ciascuna sede Anmil della Toscana,

L’incontro ha visto una nutrita partecipazione che si è ritrovata nei locali della Cooperativa Sociale Don Chisciotte a Pistoia.

Durante la pandemia tutto è stato più difficile ed anche portare avanti la diffusione di questi temi per ampliare la più ampia informazione al riguardo e consentire ai lavoratori di essere meglio tutelati in caso di esposizione ad agenti cancerogeni.

[anmil nazionale]