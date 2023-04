anniversari. 16 APRILE 2023, SONO TRENTUNO GLI ANNI DELLA PROVINCIA DI PRATO

I tre auguri del Comitato provinciale area pratese

PRATO. E sono trentuno! Gli anni della nostra Provincia. Quali Auguri fa il nostro Comitato all’Ente per cui tanto si è battuto? Sono tre gli auguri che ci sentiamo di fare:1° Il ritorno delle Vere Province come Enti di primo grado cioè elettivi, come previsto dalla nostra Costituzione; 2° Il ritorno della Motorizzazione Civile e l’arrivo in altri Uffici del personale necessario per un corretto funzionamento (già sono arrivate buone notizie per l’Ufficio Provinciale INPS); 3° Si rimarchi in modo più accentuato l’identità del territorio pratese cercando di affrancarsi da retaggi secolari che ancora oggi si evidenziano sia nei cittadini che nelle Istituzioni locali .

Ciò detto auspichiamo, che la nostra Provincia, una volta riacquisiti i pieni poteri, possa rendere sempre migliore la vita di tutti i residenti nei sette Comuni (che siamo certi tali rimarranno perché le spinte verso accorpamenti di Comuni, a cui noi siamo contrari, non si realizzeranno) in modo tale che sempre più sia apprezzato il traguardo raggiunto.

Comitato provinciale area pratese