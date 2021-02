anonimi non veneziani. «SOMETHING IS ROTTEN IN THE STATE OF DENMARK»: MA “ROTTEN” SIGNIFICA MARCIO O CHE QUALCUNO S’È ROTTO…?

Così si esprime Amleto in Shakespeare per far capire che la legge non è per niente rispettata fra i danesi dell’epoca. Vale lo stesso anche per Serravalle? E soprattutto: questa storia è vera o no?

ALL’ANONIMO CHE VA

QUALCHEDUN RETTA DARÀ

PER ORA solo una foto-notizia e senza commento. poi, magari, approfondiremo e torneremo sopra l’argomento. Riflettete su questo particolare modo di esprimersi tipicamente pistoiese e della provincia di Pistoia. Lo fanno in molti. L’ha fatto – stiamo parlando dell’anonimo – anche un famoso comandante dei vigili urbani. Ma è stato salvato dal giudice in aula. Chissà se verrebbe salvato anche l’autore di questa notizia da Casalguidi…? Ce ne avrà, questa manina anonima, di appoggi «che interpretano per gli amici e per i nemici applicano», secondo il manuale non Cencelli, ma Palamara…?

