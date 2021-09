ANPI IN LUTTO, A 97 ANNI SCOMPARE GIORDANO SIRO VIGNOLINI

Fu partigiano nella formazione “Orlando Storai”

PRATO. [a.b.] È scomparso Giordano Siro Vignolini. Nato a Prato il 7 aprile 1924 fu partigiano nella formazione “Orlando Storai” all’inizio del 1944. Catturato nel maggio seguente dai nazifascisti e deportato in Germania a Stoccarda, dove rimase sei mesi fu poi riportato nel 1945 in Italia per farlo combattere contro gli Alleati sulla linea Gotica.

Durante il viaggio in Italia riuscì a fuggire per cercare di congiungersi ai partigiani. Fu invece catturato dagli Americani. Venne liberato solo dopo il 25 aprile 1945, grazie all’interessamento di Angiolo Menicacci, comandante e commissario partigiano.

Quest’ultimo, per riuscire nello scopo, contattò in prima persona Palmiro Togliatti, ministro di grazia e giustizia del governo Parri.

Nel 1945, dopo la Liberazione, si iscrisse al partito comunista divenendone un attivista, senza mai però avere incarichi di importanza.

Una testimonianza rilasciata da Vignolini è inserita nel volume “Ultime Voci. Memorie dei combattenti della Federazione Provinciale di Prato dell’Associazione Nazionale Combattenti” a cura di Luca Squillante, Volume sesto, edito nel 2013

L’Anpi di Prato esprime sentite condoglianze alla famiglia e ai compagni tutti.