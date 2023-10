ansa (di vivere). NESSUNO DEVE SENTIRSI INTIMIDITO SE HA DAVVERO LA COSCIENZA PERFETTAMENTE IN PACE CON SÉ STESSO

E questo sia un elogio di tanti magistrati – che io non rammento mai per nome – perché con modestia, disciplina ed onore, fanno quello che è tenuto a fare un magistrato: ordine nel disordine e giustizia nel mondo crudele e ingiusto…

Lo sappiamo tutti che di giusti, al mondo, ce ne sono pochi. Gli esempi li abbiamo sempre avuti dinanzi agli occhi: da Socrate a Cristo, a Giordano Bruno ad altri che, singolarmente, sono finiti al rogo come le streghe, méssivi dalla tracotanza della gente perbene di questa terra, politicamente corretta e prona al rispetto delle cosiddette «autorità costituite» care alla Gip Patrizia Martucci. Perlopiù il mondo è fatto di «gente comune» per la quale il procuratore capo Coletta dice di voler lavorare; ma per la quale lavora quanto lavorano i suoi sostituti, che difficilissimamente scendono in aula – pur titolari delle inchieste in séguito alle quali rinviano la gente malcapitata a giudizio – a sostenere le tesi (non di rado bislacche e quasi mai verificate) con cui hanno ragionato fino a decidere l’incriminazione di qualcuno. E nonostante questo, costoro non pagano mai. L’Ansa, una specie di Multicentrum giornalistico, che contiene micronutrienti in grado di far sviluppare correttamente il cervello denutrito della gente da educare al grido di «sinistra sempre e comunque», è – nell’ottica di chi come noi non crede che la sinistra (ma nemmeno la destra) ami il popolo – una perfetta cassa di risonanza per il politicamente corretto; un tromboviolino gigante (come quello che attribuivamo alla Daniela Ponticelli dell’Usl) che, se fra tre mesi la sinistra schianta e va al potere perfino Israele di Netanyahu con tutto il sionismo della terra, tromboviolinizzerà la destra e i suoi effetti ringiovanenti e salutifici, dimenticando di colpo perfino quel “piccione tubante” di Andrea Giambruno.

Absit iniuria verbis, diceva un amico di liceo che, se Vannino Chiti – noto a Pistoia, Roma e Torino – fosse nato in epoca fascista, avrebbe fatto sicuramente carriera da federale in su.

Del resto la stessa Liliana Segre, cara a Mozzarella e al fratacchione di Che tempo che fa, in una passata intervista (mi pare, ma quasi sicuramente sbaglio) dalla Bortone, si faceva una domanda precisa; questa: «Dove finirono, il 9 settembre, tutti i milioni di fascisti che c’erano in Italia?».

Al che la conduttrice si affrettò a dire: «Dobbiamo andare in pubblicità». Non fosse mai che venisse fuori che anche Giorgio Napolitano passò, a suo tempo, dalle file del fascismo attivo universitario a quelle, in prospettiva più fortunate, del grande Palmiro Togliatti, figlio della Russia e amante in soffitta, in via delle Botteghe Oscure, luogo adatto ai comunisti del Pci.

L’Ansa (di vivere) tromboviolina, oggi, il disagio dei signori che, pur maneggiando di fatto il potere e l’abuso di potere in tutti i sensi, si riparano dietro un sindacato di comodo (l’Anm, appunto) che, in quanto sindacato di auto-datori di lavoro, tutto è fuorché un sindacato. Ma soprattutto che – stando a ciò che dichiara: ad esso è iscritto il 96% dei magistrati italiani – è, di fatto, un novello PNF. Chi non sa cosa sia, se ne informi.

Di fatto, poi, quattro caporioni di turno, scrivono e promulgano le loro illuminate opinioni nel silenzio generale dell’Opus Dei dei magistrati: nella quale – come è credibile che avvenga – una vasta maggioranza silenziosa di giudici è presente ed è iscritta solo perché, per poter svolgere in pace la loro attività «con disciplina ed onore», ha deciso di non farsi additare e iscrivere nella black list dei non-iscritti e, in quanto tali, dati per fascisti. D’altronde non si può pretendere che chiunque, nel proprio lavoro, debba per forza scegliere il sacrificio del martirio.

Come in ogni PNF/PCUS che si rispetti, sono sempre le più modeste, ma più attive, minoranze a muovere il tutto e a far carriera sulle spalle degli onesti con vocazione a vivere orazianamente in silenzio e contenti di poco.

E questo sia un elogio per tanti magistrati – che io non rammento mai per nome – i quali con modestia, disciplina ed onore, fanno quello che è tenuto a fare un magistrato: ordine nel disordine e giustizia nel mondo crudele e ingiusto di sempre.

Sono i tromboviolini della stampa, appunto, che reclamizzano la protesta di pochi (quasi certamente legati alle ideologie del relativismo giuridico e giudiziario) contro il mondo al contrario che prende a calci in culo gli apostolici, a smerciare l’oppio dei popoli, come un tempo faceva la chiesa con la religione che indignava i compagni, i quali oggi riscoprono la credenza (ma quella piena di cibi) in Dio, assai diversa, però, dalla fede.

E a loro, tromboviolinisti, va il merito di imbambolare il popolo con malafede, per affermare che la giustizia è in mano a semidei: figli di Zeus e di qualche mortale montata da lui trasformatosi in toro (come con Europa) o in papero (come con Leda).

I bischeri che ci credono sono a portata di mano: e i truffatori possono continuare la loro opera indisturbati.

Personalmente credo – e continuerò a credere finché mi sarà permesso, cioè fino alle soglie di Auschwitz – che l’Anm, come il PNF, dovrebbe essere sciolta. E per un motivo semplicissimo e intuitivo.

Quando chi ne fa parte ha tutti i diritti, perfino quello di “interpretare” le leggi a suo modo di vedere, e nessun dovere perché, niente gli accade, nemmeno se aggredisce e stupra una donna in aula; o incula i bambini nei cessi di un cinema (leggete questo libro: Stefano Livadiotti, Magistrati. L’ultracasta); o guida in stato di ebrezza e aggredisce e insulta i vigili urbani perché è giudice e non vuole soffiare nel palloncino (solo 2 anni di sospensione o meglio caducarlo?); o puttaneggia con le sue tirocinanti-aspiranti magistrate in minigonna e tacco 12; quando succede questo, scusate, ma quel nuovo PNF dell’Anm non andrebbe sciolto subito?

E perfino nell’acido come si dice faccia la mafia.

Edoardo Bianchini

