ANTICIPATO A MERCOLEDÌ 11 GENNAIO L’AVVIO DELLA RIASFALTATURA IN CORSO SILVANO FEDI

PISTOIA. È anticipato a mercoledì 11 gennaio nel pomeriggio , l’avvio dei lavori di risanamento e bitumatura in corso Silvano Fedi, inizialmente previsto per giovedì.

Gli interventi fanno parte del secondo contratto attuativo dell’accordo quadro 2021, attraverso il quale sono state asfaltate nei mesi scorsi viale Vittorio Veneto, via Castel dei Gai e via Pacini.

In corso Silvano Fedi l’intervento riguarda la sola corsia degli autobus e prevede la fresatura degli strati in conglomerato bituminoso degradati per poi stendere lo strato di base in conglomerato cui seguirà la posa della membrana di rinforzo e lo strato di binder e usura.

Intanto, domani mattina si concluderanno i lavori di asfaltatura in corso Amendola, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Ducceschi e via del Can Bianco. L’intervento ha riguardato tutta la carreggiata adibita al traffico veicolare.

Modifiche alla viabilità

In corso Silvano Fedi da mercoledì 11 a lunedì 16 gennaio saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata, il restringimento della carreggiata e sarà vietata la circolazione nella corsia riservata ai bus.

Negli stessi giorni, esclusi sabato 14 gennaio per la concomitanza con il mercato bisettimanale, in via della Rosa (senso unico in direzione nord) il transito sarà consentito ai veicoli autorizzati Ztl con larghezza non superiore a due metri, previa rimozione della transenna da corso Fedi e in piazza Garibaldi sarà in vigore il divieto di transito in ingresso e uscita sul corso Fedi, divieto di sosta in tutta la piazza e inversione del senso unico di circolazione del lato nord della stessa per permettere l’accesso in via Panciatichi da via Crispi.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]