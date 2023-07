antonio vermigli. SE NE VA UN COSTRUTTORE DI PONTI TRA CULTURE DIVERSE E UN UOMO SEMPRE SCHIERATO DALLA PARTE DEI PIÙ DEBOLI

Il commosso saluto della segreteria provinciale di Rifondazione Comunista

PISTOIA. Antonio Vermigli non c’è più. Era un personaggio esplosivo, pieno di battute ed ironia, un’allegria che ti contagiava. È stato l’animatore di Rete Radié Resch, l’organizzazione fondata da Ettore Masina, con sede nazionale a Quarrata in provincia di Pistoia.

Ha gettato ponti con l ’America Latina della teologia della liberazione, Antonio era amico personale di Frei Betto e di Cardenas. Amico intimo di Lula da Silva, tornato – oggi – Presidente del Brasile dopo aver conosciuto la galera per accuse infondate.

Antonio era vulcanico, dotato di una forza inusuale nonostante il trascorrere degli anni. Al G8 di Genova, Antonio vi arrivò con la Rete Lilliput che era riuscita ad aggregare mondo cattolico e associazionismo laico. Esilaranti i suoi racconti sui vescovi e gli alti prelati. Quando fu presentato a Pistoia L’Agile Mangusta, l’autore Alfio Nicotra lo volle tra i relatori per spiegare quanto peso ebbero nella sinistra di quegli anni i cattolici del dissenso e i cristiani per il socialismo.

Non fu mai di Democrazia Proletaria ma criticamente aderì al Pci grazie anche al suo mentore Ettore Masina che in quel partito era deputato della Sinistra Indipendente. È stato Antonio ad organizzare la marcia per la pace Agliana-Quarrata ripetuta con successo negli anni.

Caro Antonio, noi che siamo ancora qui in terra, anche grazie a ciò che hai seminato, continuiamo a lottare per la pace, la giustizia sociale e la liberazione da ogni oppressione.

Un grande abbraccio alla famiglia e agli amici di Rete Radié Resch.

La Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista – S.E. Pistoia

