anzianinforma. ATTIVATO DAL COMUNE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA DEDICATO AGLI ANZIANI

Il numero di telefono dedicato è 331 6905500 e sarà attivo fino al 31 agosto, dalle 9 alle 19, tutti i giorni della settimana

PISTOIA. Sarà attivo da oggi primo agosto il numero telefonico dedicato agli ultrasessantacinquenni per ricevere sostegno, informazioni e assistenza nei mesi più caldi dell’anno. Si tratta di Anzianinforma, ed è un servizio attivato dall’assessorato alle Politiche di inclusione sociale nell’ambito del progetto Socialmente, in collaborazione con le associazioni Auser Territoriale Pistoia ODV, A.P.D. Pistoia —Assistenza Persone in Difficoltà, Anteas Pistoia, Misericordia di Pistoia.

Un modo per stare vicini e fornire aiuto a coloro che, in estate, risentono dell’assenza di una rete familiare, amicale e sociale che possa alleviare le piccole necessità e difficoltà di ogni giorno.

Il numero di telefono dedicato è 3316905500 e sarà attivo fino al 31 agosto, dalle 9 alle 19, tutti i giorni della settimana, per le indicazioni e l’orientamento ai servizi del territorio.

«In questi lunghi mesi di emergenza sanitaria – sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia –, coloro che hanno risentito maggiormente della fase di isolamento forzato sono stati, oltre agli adolescenti, gli anziani.

Adesso, con l’estate e l’arrivo di temperature più elevate, i soggetti più fragili rischiano di essere sempre più isolati, trasformando una solitudine sociale in un vero e proprio disagio psicologico. Nel tentativo di rendere un servizio di sostegno, i servizi sociali del nostro Comune, attraverso Socialmente, anche quest’anno hanno riattivato Anziani Estate, il cui obiettivo è essere di supporto in tutte quelle situazioni che in questo periodo dell’anno si possono verificare laddove la rete parentale e amicale potrebbe essere meno presente o del tutto assente».

Anzianinforma è rivolto alle persone ultrasessantacinquenni; fornisce indicazioni e orientamento sui servizi a disposizione presenti sul territorio e informazioni sulle proposte di socializzazione previste dal progetto Socialmente.

[comune di pistoia]