APERTO IL LUNA PARK IN VIALE MARCONI

Oggi e gli altri martedì la festa del bambino mentre il 7 settembre torna la “Giornata del diversamente abile”

PRATO. Luci, giostre, street food! Ha preso il via il Luna Park in viale Marconi, fino al 17 settembre. Oggi come ogni martedì si terrà la Festa del bambino rivolta agli under 14 che possono usufruire di sconti e promozioni per l’intera giornata.

Per consentire lo svolgimento delle attività del Luna Park, fino al 22 settembre è previsto il divieto di transito all’interno dell’intero tratto di viale Marconi delimitato dalle transenne, come da ordinanza n.1981/2023.

, Oltre alla festa del bambino gli operatori del luna park hanno organizzato anche per questo anno la Giornata del diversamente abile con accesso gratuito alle attrazioni e merenda offerta dalle 9.30 alle 12.30 il 7 settembre. Il Luna Park è collegato con la tradizionale Festa della Città di Prato , Oltre alla festa del bambino gli operatori del luna park hanno organizzato anche per questo anno la Giornata del diversamente abile con accesso gratuito alle attrazioni e merenda offerta dalle 9.30 alle 12.30 il 7 settembre.

[comune di prato]