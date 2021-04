APERTURE COMMERCIO IL 1°MAGGIO IN TOSCANA, I SINDACATI: “LE AZIENDE SAPEVANO PRIMA, GIANI SPIEGHI”

Il Primo Maggio e la “preveggenza” delle aziende: avevano informato i clienti sugli orari di apertura dei supermercati e festeggiavano prima che uscisse l’ordinanza della Regione. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Toscana: “Il presidente Giani ora spieghi”. Domani sciopero unitario con astensione dal lavoro per media e grande distribuzione

FIRENZE. “Alcune ore prima dell’ordinanza regionale che consentiva l’apertura dei supermercati la mattina del Primo Maggio, alcune aziende già avevano informato i loro clienti sui social che sarebbero state aperte, con orari poi successivamente inseriti nell’ordinanza. Chiediamo che a spiegarci come sia stato possibile questo evidente episodio di preveggenza, ai limiti del paranormale, sia il presidente della Regione Giani”.

A dirlo sono i segretari toscani di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, rispettivamente Stefano Nicoli, Alessandro Gualtieri, Marco Conficconi.

“Quando nel comunicato di ieri abbiamo parlato di ‘una politica inaffidabile e completamente in mano alla lobby della grande distribuzione e delle associazioni datoriali del commercio’ evidentemente avevamo colto nel segno”, aggiungono.

“La sensazione, assai sgradevole, è che la Regione agisca sotto dettatura di pochi soggetti economici e delle loro potenti associazioni datoriali, più che tenere conto dei diritti dei lavoratori e del bene dei cittadini che li hanno eletti, in nome e per conto dei quali dovrebbero governare”, spiegano i tre sindacalisti, che concludono: “Di certo questa scelta scellerata, compiuta oltretutto con un bruttissimo voltafaccia, dimostra come le ragioni dei registratori di cassa pesino più di quelle della storia, della sicurezza e dei valori del mondo del lavoro. È doloroso constatarlo alla vigilia del Primo Maggio”.

Per domani, sabato Primo Maggio, i sindacati hanno confermano lo sciopero e l’astensione dal lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici della media e grande distribuzione.

