apostolate, fratres! SE CRISTO FOSSE NATO OGGI, COME MINIMO SAREBBE STATO UN MAGISTRATO

L’Anm, una delle tante associazioni che hanno l’unico scopo di difendere il “re di Persia” come i famosi immortali, sempre lì dinanzi al sovrano perché nessuno lo scalfisca, si è pronunciata. Per chi non lo avesse capito, sono i giudici i padroni di tutto: e guai a chi ne mette in dubbio la consanguineità con dio

Il comunicato apostolico della Anm di Palermo

POTERE E PRIVILEGI

E AL POPOL BEFFE & SPREGI

I palermitani – come potete vedere nel documento Anm – sono tutti dalla parte della Apostolico. Non potevano esserci dubbi.Parlano di tutto, ma dimenticano l’articolo 1 del loro Codice Eti[li]co. Ve lo scriviamo noi per schiarivi le idee:

Art. 1 – Valori e principi fondamentali

Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico.

Nello svolgimento delle sue funzioni, nell’esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna, e di imparzialità.

Il magistrato opera con spirito di servizio per garantire la piena effettività dei diritti delle persone; considera le garanzie e le prerogative del magistrato come funzionali al servizio da rendere alla collettività; presta ascolto ai soggetti che in diverse forme concorrono all’esercizio della giurisdizione e ne valorizza il contributo.

Ora, per essere chiari, non sfugge neppure a Omero il cieco che, di tutto il muffin al cioccolato vergato dai magistrati apostolici, niente è presente neppure nell’unghia, quasi inesistente, del mignolo del piede sinistro di Iolanda Apostolico.

E ci sia lasciato dire con i diritti di cui all’articolo 21 della Costituzione che proprio i magistrati sono in prima linea nel disapplicare.

Ha ragione il lettore che ci ha inviato il comunicato-Anm, e che lo commenta così:

Ora siamo sicuri che la legge sarà uguale per tutti e sarà disattesa la massima che per gli amici si interpreta e per i nemici si applica! Dopo questo comunicato ci sentiamo sollevati! Vedremo quante azioni disciplinari andranno a buon fine… Io credo che in questo mondo alla rovescia si rimuovono solo i generali mentre certuni rimarranno infallibili e intoccabili! Amen!

Ci vuole molto coraggio e quasi nessun pudore per scrivere quello che avete letto

nel comunicato della Anm apostolica di Palermo per la quale il Codice Eti[li]co conta zero