appalti truccati. SEQUESTRATI 215 MILA EURO, COINVOLTO EX DIRIGENTE DEL COMUNE DI SERRAVALLE E ALCUNI IMPRENDITORI LOCALI

Accertati diversi episodi riconducibili alle ipotesi di reato di corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente nell’affidamento di appalti per opere pubbliche nel periodo tra il 2011 e il 2018

PISTOIA— SERRAVALLE. La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, hanno proceduto in data odierna all’esecuzione della misura cautelare reale del sequestro preventivo ai fini della confisca, emesso dal Tribunale di Pistoia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di un Dirigente, ormai in quiescenza, del Comune di Serravalle Pistoiese, e di alcuni imprenditori locali, complessivamente per beni, mobili ed immobili, pari a circa 215.000 €, costituenti il prezzo o il profitto dei reati contestati.

L’articolata attività di indagine, svolta anche attraverso servizi tecnici intercettivi, coordinata dalla Procura di Pistoia, ha consentito di accertare diversi episodi riconducibili alle ipotesi di reato di corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, avvenuti nel periodo 2011/2018, nel Comune di Serravalle Pistoiese, finalizzati all’affidamento di appalti per opere pubbliche.

I fatti oggetto d’indagine sono stati posti all’attenzione degli uomini della Digos della Questura di Pistoia e dei Carabinieri di Pistoia con modalità differenti, ma la convergenza delle risultanze investigative dei due Uffici determinava l’Autorità Giudiziaria ad unificare l’attività investigativa.

Le risultanze delle indagini sono state infine corroborate anche dai riscontri patrimoniali effettuati dalla Guardia di Finanza di Pistoia.

[comunicato]