APPROFITTANO DEL RAPPORTO DI FIDUCIA CON IL VICINO DI CASA E GLI SOTTRAGGONO MIGLIAIA DI EURO

Disposto sequestro preventivo di circa 200.000 a carico di una coppia di coniugi

PRATO. Nella giornata del 15 luglio u.s., la Polizia di Stato di Prato – Squadra Mobile ha dato esecuzione alla misura cautelare del sequestro preventivo di euro 199.000 euro, a carico di una coppia di cittadini italiani, residenti a Prato, responsabili di aver sottratto un’ingente somma di denaro in danno di un settantenne pratese, affetto da grave patologia degenerativa.

Le indagini, avviate nel luglio dello scorso anno e supportate da attività tecniche, hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico della coppia di coniugi i quali, approfittando del rapporto fiduciario instauratori con la vittima, (loro vicino di casa e per il quale hanno accudito l’anziana madre) avrebbero sottratto carte di credito e bancomat appropriandosi fraudolentemente dei codici di acceso ed effettuando acquisti, prelievi e versamenti di denaro sui loro conti correnti.

Inoltre nel corso dell’inchiesta è altresì emerso che siano stati emessi in favore degli indagati diversi assegni bancari provenienti dal carnet della vittima con firma non autentica.

La conoscenza tra la coppia ed il settantenne è nata a seguito di un contratto di locazione di un appartamento, di proprietà dell’anziano, vicino alla sua abitazione per il quale percepiva un canone di locazione, in seguito poi non più preteso dal proprietario per l’intensificarsi dei rapporti amicali tra le parti.

La misura cautelare è stata disposta dalla competente A.G. in relazione al delitto in argomento aggravato dal fatto che gli autori hanno agito in danno di un soggetto con minorata difesa in quanto affetto da grave patologia e bisognoso di assistenza (anche in periodi in cui lo stesso era ricoverato ed impossibilitato a gestire i propri averi) e abusando delle relazioni domestiche intrattenute con la vittima, hanno cagionato alla stessa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

[questura di prato]