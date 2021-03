APPROVATA ALL’UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO REGIONALE UNA MOZIONE PER IL SOSTEGNO AL POLO PRODUTTIVO HITACHI DI PISTOIA

Presentata da Alessandro Capecchi (Fdi) con il contributo di Federica Fratoni (Pd)

PISTOIA. Scrive il consigliere regionale Federica Fratoni (Pd).

“È stata approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale la mozione presentata dal collega di Fdi, Alessandro Capecchi, alla quale ho potuto contribuire, relativamente al sostegno al polo produttivo di Hitachi Rail di Pistoia.

Già all’indomani delle improvvide esternazioni fatte dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avevo espresso il mio disappunto per come era stato apostrofato il polo produttivo pistoiese. Per questo, ho accolto l’invito di Capecchi, che ringrazio, a lavorare a un testo comune per sottolineare, una volta di più, la valenza che il presidio pistoiese rappresenta nella galassia Hitachi e nel distretto tecnologico ferroviario toscano.

Con soddisfazione il testo è stato approvato all’unanimità, segno che le questioni strategiche per il territorio vanno aldilà delle appartenenze politiche.

Mi preme sottolineare come, nella mozione, viene dato atto del lavoro estremamente qualificante che la Regione Toscana ha svolto negli anni costituendo, da una parte, Ditecfer con sede proprio a Pistoia e, dall’altra, partecipando attivamente agli investimenti che Hitachi ha effettuato sul polo pistoiese, con contributo pubblico regionale di 8,2 milioni di euro.

È altrettanto necessario tenere presente che il supporto al presidio produttivo di Hitachi deve andare di pari passo con il medesimo sostegno all’indotto locale che è nato e si è sviluppato intorno all’azienda, attraverso strumenti e risorse dedicate utili a favorirne crescita, innovazione e competitività.

Adesso aspettiamo la visita del Presidente Giani a suggello della forte volontà espressa dal consiglio regionale”.