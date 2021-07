APPROVATA MOZIONE SU PIANIFICAZIONE AREA LEADER ANCHE IN COMUNI PARZIALMENTE MONTANI

Il consigliere regionale Federica Fratoni: “Serve trattamento omogeneo fra territori”

PISTOIA. È stata discussa, e votata, nella giornata di oggi alla unanimità dal Consiglio regionale della Toscana la mozione presentata dal consigliere regionale Pd Federica Fratoni in merito alla pianificazione delle Aree Leader per i territori compresi in comuni parzialmente montani e, tra questi, anche quelli dell’area dell’appennino pistoiese che sono entrati a far parte dell’Area Leader grazie proprio all’impegno e ad una proposta portata avanti già nel precedente mandato.

“Ritengo che l’inserimento del nostro territorio tra le Aree Leader — scrive Fratoni — possa portare un valore aggiunto in favore di località come, per esempio, Orsigna e Pracchia per le imprese agricole, commerciali e turistiche nonché per le associazioni e cooperative, attraverso anche risorse finanziarie, recuperando quella continuità territoriale dell’Appennino Pistoiese che rappresenta un elemento fondamentale per la crescita socio-economica”.

La mozione approvata ha l’obiettivo di sollecitare la messa in atto, quanto prima, di tutte le azioni necessarie per pianificare i criteri per la definizione delle aree eligibili al metodo Leader per la prossima programmazione 2021 – 2027 assicurando un trattamento omogeneo anche a quei territori che sono collocati nelle parti più alte dei Comuni parzialmente montani.

Inoltre, l’atto approvato invita a valutare, in seguito alla definizione della nuova programmazione comunitaria, la possibilità di aumentare le complessive risorse da destinare ai Gruppi di Azione Locale (GAL) che operano in Toscana.