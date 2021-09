APPROVATO DALLA REGIONE IL BANDO 2021 PER IL SISTEMA MUSEALE TOSCANO

Fratoni (Pd): “Pistoia questa volta non faccia errori!”

PISTOIA. Con una recente delibera di Giunta, la Regione Toscana ha approvato il bando per i sistemi museali 2021 con l’obiettivo di sostenere le attività finalizzate allo sviluppo della cultura digitale, alla conservazione e valorizzazione delle collezioni per una riapertura in sicurezza dei musei cittadini.

In via straordinaria saranno valutate le caratteristiche di strutturazione e composizione dei sistemi museali nonché le attività svolte dal 1° gennaio 2021 fino al 30 novembre di quest’anno mentre saranno escluse quelle attività svolte nel 2021 con la proroga del contributo regionale 2020.

Le risorse complessive destinate al bando sono pari a 600 mila euro e saranno ripartite, per il 40%, in parti uguali ai sistemi museali toscani correttamente partecipanti al bando 2021 ed inseriti in graduatoria, per il restante 60% assegnando a ciascun sistema una quota legata alla ripartizione di punteggi per la struttura del sistema (fino a 70 punti) e per le attività svolte e programmate (fino a 30 punti).

Il contributo regionale a fondo perduto sarà pari all’80% del costo delle attività finanziabili e delle spese ammissibili.

“Nello scorso anno – scrive il consigliere regionale Federica Fratoni (Pd) — le strutture museali validamente accreditate erano state, per la città di Pistoia, Palazzo De’ Rossi e Palazzo Buontalenti, Palazzo dei Vescovi ed il Museo della Cattedrale di San Zeno, tutti e tre di proprietà della Fondazione Caript. Restarono, invece, clamorosamente fuori tre musei comunali pistoiesi: Palazzo Fabroni, Museo del Ceppo e la Casa studio di Fernando Melani”.

“Fu un brutto scivolone da parte dell’Amministrazione Comunale – aggiunge — e la toppa fu peggio del buco perché fu attribuita la responsabilità ad un malfunzionamento del portale del Ministero adducendo anche che sarebbero stati riaperti i termini per la presentazione delle domande”.

“Mi auguro – conclude Fratoni — che questa volta non si commettano errori e si colga al volo questa importante occasione nell’interesse della nostra città”.