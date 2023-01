APRE IN VIA FERRUCCI “SECONDO TEMPO”

Il nuovo locale del pizzaiolo Carlos Alberto Martinez, storico ristoratore del centro storico di Prato, nonché membro della Nazionale italiana pizzaioli

PRATO. Carlos Alberto Martinez è stato per trent’anni uno dei ristoratori di riferimento del centro di Prato, che ha saputo scommettere su piazza Mercatale nel 1993 anticipando di gran lunga i tempi del boom della movida vissuto di recente dalla parte storica della città.

Da ieri, invece, è iniziato il ‘Secondo Tempo’ della sua carriera da ristoratore, con l’inaugurazione dell’omonimo locale di via Ferrucci 164. Si tratta di una pizzeria e hamburgeria, aperta in un locale con circa trenta posti a sedere, dove si effettuerà sia servizio al tavolo, che asporto e take away. In questa nuova esperienza assieme a Martinez troviamo come socio Kadir Sumbul.

La scelta di aprire un nuovo locale risale al 2019, proprio prima della pandemia, con l’acquisto del fondo di via Ferrucci che in passato ospitava un’attività di ristorazione.

Poi il covid ha rallentato il percorso di apertura, giunto a conclusione con l’inaugurazione alla presenza di alcune istituzioni cittadine, fra cui il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Il locale è stato completamente ristrutturato e arredato in chiave moderna. La preparazione del cibo avverrà col forno a legna, ci saranno anche antipasti, la pizza sarà sia verace che sottile, i prodotti di qualità e il menu dinamico.

“Apriamo il nuovo locale con l’entusiasmo di sempre — racconta Martinez —. Ho 65 anni ma la passione per questo mestiere è rimasta immutata negli anni. La ristorazione è stata la mia vita, amo stare al pubblico, e sono veramente felice di potere accogliere nel nuovo locale la mia clientela”.

La scelta di puntare su via Ferrucci è stata strategica. Parliamo infatti di una strada che si sta rivalutando, che ha un nuovo marciapiede pedonale e dove negli ultimi mesi hanno aperto varie attività.

“Una strada che si sta riscoprendo anche sul fronte commerciale – aggiunge Martinez —, e dove c’è sempre maggiore richiesta di servizi e attività. Le potenzialità le avevo già intraviste nel 2019 quando ho comprato il fondo e devo dire che i primi riscontri sono stati subito ottimi”.

Il locale resterà aperto in orario serale dalle 19 alle 23. Poi se ci sarà particolare richiesta per il pranzo, allora l’orario potrà essere ampliato. All’interno dello spazio di via Ferrucci 164 oltre all’attività di ristorazione troveranno posto anche alcuni corsi di formazione. Martinez è infatti un membro della Nazionale italiana pizzaioli, e insegna ai corsi della scuola di Forlì.

L’idea è quella di ospitare alcune lezioni anche a Prato. Dalla prossima estate, infine, partirà il servizio di pizzaiolo a domicilio. Di fatto i ristoratori andranno direttamente a casa dei clienti a cucinare in occasione di feste o ricorrenze, preparando davanti ai loro occhi le pietanze.

“L’idea è quella di fornire un servizio a 360 gradi alla clientela – conclude Martinez —, offrendo una vasta gamma di possibilità per potere gustare le nostre pietanze”.

[stefano de biase]