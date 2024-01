APRONO LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E COMUNALI

Dal 18 gennaio al 10 febbraio. Ecco i riferimenti

PISTOIA. Da giovedì 18 gennaio al 10 febbraio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali e comunali per l’anno scolastico 2024/2025. Possono essere iscritti tutti i bambini nati nel corso dell’anno 2021, che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2024. I bambini nati entro il 30 aprile 2022 possono essere iscritti con riserva. Inoltre, possono essere iscritti alle sezioni di 4 e 5 anni anche i bambini nati rispettivamente negli anni 2019 e 2018.

L’accoglimento delle domande sarà subordinato alla effettiva disponibilità di posti in base al numero dei bambini già frequentanti.

Ai fini delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia, il territorio pistoiese è suddiviso in zone, ciascuna delle quali risulta di competenza di una scuola statale o comunale; la priorità di accesso è nella sola scuola di zona di residenza del bambino. Può essere presentata domanda comunque in una scuola fuori zona, come seconda possibilità oppure comunque come scuola di preferenza.

È possibile presentare un numero massimo di due domande di iscrizione a scelta tra le scuole dell’infanzia comunali o statali, nel rispetto del principio che l’iscrizione alla scuola dell’infanzia statale può essere soltanto una.

L’ammissione delle domande verrà effettuata secondo graduatoria, predisposta per ciascuna scuola dell’infanzia statale e comunale in relazione ai punteggi attribuiti a ciascun bambino.

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sul sito del Comune di Pistoia e saranno consultabili nelle segreterie degli Istituti Comprensivi Statali entro il 21 marzo 2024.

Modalità per la presentazione delle domande di iscrizioni

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali (scuola infanzia La Filastrocca, Il Melograno, Parco Drago, Marino Marini, La Favola, Lo Scoiattolo, La Margherita) devono essere presentate online accedendo al sito del Comune di Pistoia e seguendo il percorso: Servizi online – Sportello Telematico -Servizi Scolastici e per l’infanzia – Andare alla scuola dell’infanzia, dove sarà presente il modulo di domanda da compilare e tutte le istruzioni da seguire.

Link: https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/action:c_g713:scuola.infanzia)

Per qualsiasi informazione relativa alle iscrizioni è possibile contattare i numeri 0573 371836 oppure il centralino del servizio Educazione e Istruzione 0573 371818 – 371822, in orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30; anche il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

È possibile richiedere informazioni anche scrivendo all’indirizzo iscrizioniscuolainfanzia2024.2025@comune.pistoia.it

Le iscrizioni per le scuole dell’infanzia statali devono essere presentate alle segreterie degli Istituti Comprensivi Statali che le gestiscono, seguendo le indicazioni pubblicate sul loro sito istituzionale, dal quale sarà possibile scaricare anche il modulo di iscrizione.

Ecco le indicazioni utili per l’invio delle domande di iscrizione per ciascun Istituto Comprensivo.

Istituto Comprensivo Cino da Pistoia (scuole infanzia San Giorgio, San Felice, Valdibrana e Campiglio)

L’iscrizione sarà effettuata in modalità cartacea, tramite il modulo allegato sul sito dell’istituto e da esso scaricabile, e dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo iscrizioniinfanziacino24@gmail.com.

Il modulo potrà essere consegnato anche di persona alla segreteria in via Ernesto Rossi 13, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 16.

Al fine di perfezionare l’iscrizione, oltre al modulo compilato e firmato, dovrà essere allegata copia firmata del documento di identità di entrambi i genitori.

Per informazioni telefoniche contattare il numero 0573 903342.

Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci (scuole infanzia Cignano, Fucini)

I moduli di iscrizione potranno essere scaricati dal sito dell’Istituto o ritirati alla segreteria; devono essere inviati debitamente compilati e firmati alll’indirizzo ptic81400c@istruzione.it ; in forma cartacea, tramite consegna a mano, alla segreteria dell’Istituto in via del Fornacione 1, negli orari di ricevimento al pubblico. Per informazioni telefoniche contattare il numero 0573 964215.

Istituto Comprensivo Anna Frank-Carradori (scuole infanzia Bertocci, Anna Frank, Pontelungo, Bruno Ciari)

I modelli di domanda e gli allegati A e B con indicazione delle linee guida, dei criteri e punteggi per l’ammissione potranno essere scaricati dal sito dell’Istituto (www.icsfrankcarradori.edu.it) o ritirati alla portineria. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo iscrizionifrankcarradori@gmail.com o consegnate alla segreteria didattica preferibilmente su appuntamento. Per prendere appuntamento o chiedere informazioni telefonare ai numeri 0573 367580 – 0573 26784, dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 12.30.

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10 e dalle 12 alle 13.30. Il martedì dalle 15 alle 17. Il sabato dalle 8.30 alle 10.

Istituto Comprensivo Marconi-Frosini (scuola infanzia La Girandola)

I moduli di iscrizione potranno essere scaricati dal sito della scuola https://icmarconifrosini.edu.it/index.php; dovranno essere compilati allegando copia del documento del genitore che effettua l’iscrizione e copia del codice fiscale del bambino.

La domanda dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo ptic829006@istruzione.it. In alternativa è possibile recarsi alla segreteria della scuola (c/o Bastione Thyron) per ritirare e compilare il modulo cartaceo. Per informazioni telefoniche contattare la segreteria al 0573 33236 (signora Fabiola).

Istituto Comprensivo Martin Luther King (scuola infanzia Gianni Rodari, Masiano, Badia)

I moduli di iscrizione saranno scaricabili dal sito dell’Istituto e le domande dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo ptic809001@istruzione.it (all’invio seguirà una mail dell’Istituto riportante il numero di protocollo che conferma la corretta ricezione della domanda). Per chiarimenti contattare il numero 0573 544741.

Istituto Comprensivo Raffaello (scuola infanzia La Balena, Il Castello, La Coccinella)

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia potranno pervenire secondo le seguenti modalità: all’indirizzo e-mail dedicato iscrizioni.infanzia@icraffaellopt.edu.it corredate da copia del codice fiscale e della carta d’identità dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) nonché del bambino/a da iscrivere; chiamando il numero 0573 28786 (la segreteria sarà disponibile per un supporto a distanza nella compilazione della domanda); in presenza alla segreteria dell’Istituto Comprensivo in via Calamandrei nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 16 previo appuntamento chiamando il numero 0573 28786.

Per coloro che intendono effettuare domanda per una scuola dell’infanzia statale si consiglia di consultare il sito dell’Istituto Comprensivo Statale di riferimento per scaricare il modulo di iscrizione da inviare seguendo le modalità sopra riportate.

Sul sito del Comune di Pistoia, al seguente link https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione/scuole-dellinfanzia/iscrizioni-scuole-dellinfanzia è possibile scaricare le linee guida contenenti tutte le informazioni utili ai fini delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2024/2025, i criteri con cui sarà attribuito il punteggio per la formazione della graduatoria finale e lo stradario per l’individuazione della scuola di zona.

[comune di pistoia]