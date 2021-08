AQQUARRÀTA ’UN SI PÒLE ANDANNÀNZI HOSÌ!

Fatela finita tutti – maggioranza e opposizione – di andare a farvi vedere alle marce della giustizia, della libertà, della legalità. Non siete nulla di tutto ciò

MAZZANT’ ’UN TU VVONTÈNDERE

MA TU TI DÈ’ ARRÈNDERE!

NON MI PIACCIONO i mezzi termini alla democristiana; mi fanno schifo gli inciùci democristiani puppati anche dal perbenismo ipocrita del Pd attraverso le margherite e sbandieranti la democrazia di sinistra: quella che a Quarrata tiene in giunta un assessore all’edilizia che costruiva capannoni abusivi.

E non mi piace per nulla questa amministrazione che dagli anni 90 ad oggi ha discriminato e discrimina chi pòle e chi non pòle fare come gli pare e piace. È indegna, vergognosa e istituzionalmente illegale, anche se gode della protezione della procura di Pistoia.

Fatela finita tutti – maggioranza e opposizione – di andare a farvi vedere alle marce della giustizia, della libertà, della legalità. Non siete nulla di tutto ciò.



Io dico, con Pier Paolo Pasolini, che questo stato (minuscolo) è talmente corrotto e mafioso che nessuno potrà rimetterlo in piedi se non dopo quella che verrà chiamata, quando fortunatamente non ci saremo più, la “terza guerra mondiale”. Altro che Covid e Green Cazz!

Caro Mazzanti, indegno allievo mio e, purtroppo, sindaco di questa città: nessuno te lo dice, ma la tua amministrazione (ma è tale o è un casino?) è vergognosamente penosa. Si vede che ci voleva proprio un luccianese anòmalo del Circolo, aiutato dai democristiani di risulta, per spingere Quarrata nel baratro dell’illegalità ai minimi storici.

Ora che farai? Telefonerai a Luca Lotti perché chiami Palamara e insieme difendano la tua “democrazia malata” delle intitolazioni inutili…?

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]