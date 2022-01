aquilone. IL RISULTATO DI UN LAVORO IN SINTONIA TRA CONSIGLIERI COMUNALI E GIUNTA

Francesco Mazzeo e Cinzia Cerdini (Lega) commentano la presentazione dei lavori del lotto n. 8 inserito nel programma di interventi per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie “Bottegone: dalla città lineare alla smart social city”

PISTOIA. “Quando i Consiglieri comunali lavorano in sintonia con la propria Giunta, i risultati si vedono”.

Esordisce così il Capogruppo Francesco Mazzeo e aggiunge che ci vorranno 1.800.00,00 euro per realizzare il nuovo Spazio 0-6 al posto del Nido L’Aquilone ma saranno ben spesi.

La tecnica costruttiva utilizzata, sarà la bioedilizia come chiesto in una mozione del Gruppo Lega, qualche anno fa.

Avere una struttura nuova, realizzata completamente in legno (a parte le fondamenta), era il nostro sogno e, sapere che si sta realizzando proprio a Bottegone dove Mazzeo vive e Cerdini è nata ci rende orgogliosi del lavoro svolto finora.

“È vero, dice Cinzia Cerdini, in quell’edificio feci le elementari e sapere che sarà reso moderno, sicuro e antisismico mi rende fiera di far parte di questa Amministrazione che guarda al risparmio energetico con un adeguato impianto fotovoltaico e con il solare termico”.

Bottegone avrà un nuovo volto con una nuova viabilità, con percorsi pedonali e ciclabili e con nuove piazze.

Un grazie al nostro Assessore Alessio Bartolomei che assicurerà nuove aree verdi per circa 30.000 mq dove ci saranno aree giochi, aree sgambatura cani, playground, area fitness, panchine e nuove alberature.