ARCI LE FORNACI, RACCOLTI 2MILA 700 EURO IN RICORDO DI PIETRO FEDI

Successo per la raccolta fondi in memoria del socio e presidente del Circolo scomparso nel luglio scorso. Il ricavato devoluto a Voglia di Vivere, Calcit e Airc di Pistoia

PISTOIA. C’è un luogo in città che dal 2018 è completamente rinato, diventando centro di aggregazione per giovani e adulti, è il Circolo Arci Le Fornaci. I volontari del Circolo ogni giorno, oltre ai pranzi e alle cene sociali, organizzano corsi di lingue, yoga, ginnastica dolce, zumba, eventi, yoga per bambini, corsi di fotografia, laboratori per bambini e molto altro con una nuova sala prove musicale e una stagione di concerti.

Ma grande protagonista è anche la solidarietà e l’attenzione per la comunità di Pistoia. “Il ricordo dello storico socio e presidente Pietro Fedi scomparso nel luglio scorso – dicono i volontari del Circolo – è ancora vivo in ciascuno di noi e abbiamo promosso una raccolta fondi in sua memoria dedicata alla ricerca e assistenza in campo sanitario”.

Con le donazioni il Circolo ha raccolto 2.700 euro che saranno devoluti alle realtà pistoiesi di Voglia di Vivere, associazione che opera nel quartiere delle Fornaci, Calcit Pistoia, il comitato per la lotta contro i tumori, e Airc, la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

“Pietro ci ha insegnato e trasmesso la sua infinita passione per il Circolo come casa di tutti. Siamo felici oggi di raccogliere il suo testimone sostenendo le realtà associative di Pistoia.

È un piccolo gesto ma che per noi significa molto: cresciamo se andiamo avanti tutti insieme e non solo uno per uno!”.

[circolo arci le fornaci]