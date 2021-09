area ex breda. DOPO DECENNI LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL

Il consigliere comunale Lorenzo Galligani (Fdi): “La quarta asta ha trovato potenziali acquirenti”

PISTOIA. Settembre 2021 inizia con una buona notizia per la nostra Città: la scelta operata dal Consiglio Comunale due anni or sono ha maturato i suoi frutti e alla quarta asta ci sono stati alcuni offerenti ed una aggiudicazione temporanea. Finalmente la luce in fondo al tunnel.

All’epoca, come sostenni durante la seduta del Consiglio quando votammo il differimento del piano particolareggiato, la nostra bussola fu il più veloce risanamento possibile di quell’area che rappresenta da tantissimi anni una tremenda ferita nel tessuto cittadino.

Nonostante la grave responsabilità politica nelle scelte che avevano portato quell’area al degrado più assoluto il Partito Democratico, differentemente da parte dell’opposizione, votò contro. Una manifestazione di irresponsabilità e una scommessa sulla pelle della Città che fortunatamente hanno perso.

Adesso finalmente pare aprirsi una nuova fase non soltanto per l’area, che si spera verrà sottratta al degrado quando ripartiranno i cantieri, ma anche per la collettività dal momento che restano da completare 400 posti auto alle porte della città e due piazze quanto ad opere pubbliche.

Una vittoria del realismo e della concretezza a favore della collettività.

Lorenzo Galligani

