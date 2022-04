area ex breda. FIRMATO ATTO DI ACQUISIZIONE

Il sindaco spiega che così guarisce una ferita aperta da anni per Pistoia

PISTOIA. Ieri mattina è stato firmato l’atto di acquisizione dell’area ex Breda da parte della società Tuscany Real Estate Development Srl. Il sindaco l’accoglie come un’ottima notizia per la città e spiega che così guarisce una ferita aperta da molti anni.

Nel 2019 l’Amministrazione decise per il differimento dei termini di efficacia del piano particolareggiato dell’area, proposta poi deliberata in Consiglio comunale. È con questo atto che si è data la possibilità della vendita all’incanto, dando cioè alla curatela fallimentare il tempo necessario per l’asta.

Un decisione che per il sindaco oggi si è chiaramente dimostrata quella giusta e che è nata dalla volontà di far ripartire le opere pubbliche, come gli oltre 400 parcheggi e le piazze. In questi ultimi cinque anni l’Amministrazione ha lavorato a testa bassa sulla questione. Con la firma di ierio si è aperto un nuovo capitolo e l’idea del sindaco è senza dubbio quella di ridurre il cemento e aumentare il verde.

La procedura che adesso giunge a conclusione si era aperta il 7 settembre scorso con la gara di vendita dell’area ex Breda relativa al fallimento della Giusti per l’edilizia Srl. Nel bando era ricompresa anche l’area ex Giusti di Bottegone. L’aggiudicazione provvisoria era andata alla società Olimpia Real Estate Srl, con sede a Milano. In data 21 settembre però, la Tuscany Real Estate Development Srl ha depositato un’offerta di acquisto migliorativa, per l’importo di 3milioni e 850mila euro. A seguito di questa, i curatori hanno indetto una nuova gara, nello stesso giorno della presentazione dell’offerta, che ha portato poi all’aggiudicazione definitiva alla Tuscany Real Estate, poi denominata Tuscany Real Estate Development Società Benefit srl con sede in via Fermi a Pistoia.

L’Amministrazione comunale ha provveduto, in anticipo rispetto ai tempi concessi per legge, alle verifiche di propria competenza sull’inesistenza delle cause ostative alla conclusione dei contratti. Con l’esito positivo di questi controlli, si è potuto procedere alla firma dell’atto di acquisizione avvenuto ieri a Firenze.

Con l’atto, viene acquisita l’area ex Breda e il Comune entra in possesso dell’area ex Giusti al Bottegone per poter così concludere le opere pubbliche attraverso le polizze già riscosse.

[comune di pistoia]