AREA EX GIUSTI A BOTTEGONE: MERCOLEDÌ AL VIA IL COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ

Il secondo lotto di lavori riguarderà la limitrofa area a verde. L’investimento complessivo è di 650 mila euro, risorse provenienti dall’escussione della fideiussione. Previste modifiche alla viabilità

PISTOIA. A Bottegone, punto di svolta per l’area ex Giusti: mercoledì 15 marzo, salvo imprevisti, l’Amministrazione comunale darà inizio al completamento delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione di Casone dei Capecchi che, a suo tempo, non vennero terminate dalla ditta incaricata dal lottizzante.

Si tratta di un intervento che prevede, in questa prima fase, la sistemazione della pavimentazione stradale in via Palmiro Foresi e via Attilio Piccioni, comprese le aree di parcheggio. Le risorse necessarie, per una spesa di circa 160 mila euro, sono state reperite dal Comune, divenuto proprietario dell’area a seguito della procedura fallimentare, con l’escussione delle fideiussioni che era stata posta a garanzia dei lavori nel 2005.

«Finalmente, dopo un lungo iter burocratico, fatto di scelte e adempimenti anche complessi, andiamo a sbloccare una situazione di stallo che riguarda la sistemazione dell’area ex Giusti e quindi l’ultimazione di opere pubbliche fondamentali per quell’area – dichiara Leonardo Cialdi, assessore all’urbanistica –. Ora partiamo con il completamento della viabilità, dopodiché si andrà a intervenire sull’area a verde circostante, con un progetto a cui stiamo lavorando, grazie anche alle indicazioni ricevute dai residenti durante le assemblee.

L’avvio dei lavori è la riprova del fatto che abbiamo compiuto i passi giusti per arrivare a risolvere quest’annosa questione, che per lungo tempo è stata fonte di disagi per la popolazione del quartiere».

I lavori di completamento della viabilità della lottizzazione residenziale di via Casone dei Capecchi verranno eseguiti dalla ditta Endiasfalti S.p.A. Comprendono la fresatura (lato marciapiede a ridosso delle zanelle laterali e intorno ad alcuni chiusini), il rialzamento dei chiusini che non presentano una quota idonea a quella finale, la posa dello strato di usura in conglomerato bituminoso e il ripristino di un tratto di marciapiedi mancante. Concluderà i lavori il rifacimento segnaletica orizzontale e verticale.

Un secondo lotto di lavori, per 490 mila euro, riguarderà la limitrofa area a verde, il cui progetto è in fase di redazione da parte degli uffici comunali. Se ne è parlato anche durante l’incontro informativo che si è tenuto pochi giorni fa a Bottegone e durante il quale è stato chiesto ai presenti di illustrare eventuali proposte da attuare nel giardino pubblico. In questa fase saranno sistemati anche i percorsi ciclo-pedonali, l’illuminazione pubblica e l’area giochi.

Per permettere gli interventi di completamento della viabilità sono previsti alcuni provvedimenti.

Dal 15 al 24 marzo in via Palmiro Foresi e via Attilio Piccioni sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Dal 16 al 24 marzo sempre in via Palmiro Foresi e Attilio Piccioni sarà in vigore il divieto di transito in fasi non concomitanti (quando i lavori si svolgono in via Foresi si potrà circolare in via Piccioni e viceversa). Sono esclusi dal provvedimento di divieto di transito i mezzi di soccorso, di emergenza e i residenti. I pedoni potranno camminare lungo percorsi protetti.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[puggelli —comune di pistoia]