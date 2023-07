area pallavicini. ECCO IL PROGETTO DEL NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE

Adesso via alla ricerca di finanziamenti per la realizzazione. Un’opera pubblica per il territorio provinciale, che prevede elevati standard di sostenibilità ed efficienza energetica

PISTOIA. Un nuovo palazzetto dello sport della capienza di oltre mille spettatori, composto da una grande area da gioco centrale polivalente e da due ulteriori sale multifunzionali, adatte a ospitare non solo attività sportive ma anche eventi ricreativi, il tutto circondato da un’area a verde attrezzata. Un polo, dunque, che per le sue caratteristiche potrà rispondere alle esigenze delle realtà sportive dell’intera provincia, oltre che del capoluogo.

Sono queste le caratteristiche principali del nuovo impianto predisposto per l’area Pallavicini, il cui progetto definitivo è appena stato vagliato dalla giunta guidata dal sindaco Alessandro Tomasi, così da poter dare avvio alla fase successiva, quella del reperimento dei finanziamenti, fondamentali per arrivare alla realizzazione dell’impianto.

Si parla di un’opera pubblica innovativa e polifunzionale, con elevati standard di sostenibilità ed efficienza energetica, grazie all’inserimento di tecnologie volte a ridurre i consumi, ottimizzare le risorse e promuovere adeguati livelli di comfort interno.

L’impianto sportivo sarà inoltre realizzato e attrezzato in modo da poter essere fruibile agevolmente, senza alcuna barriera architettonica, da parte degli utenti diversamente abili.

Il progetto definitivo, che ha beneficiato di un contribuito di 100.000 euro della Fondazione Caript, è stato redatto dall’ufficio Lavori pubblici del Comune di Pistoia in collaborazione con l’Università di Firenze.

Si entra adesso nella fase del reperimento di fondi, che potranno arrivare dalla candidatura a bandi di gara regionali e statali, ma anche da strumenti alternativi come il partenariato pubblico-privato o il leasing.

In fase di progettazione, i tecnici del Comune hanno avuto modo di stimolare, e quindi raccogliere, le richieste pervenute dalle delegazioni di Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva della provincia di Pistoia, così da poter dare vita a un nuovo impianto conforme alle norme Coni e ai regolamenti tecnici, e il più rispondente possibile alle esigenze delle diverse discipline.

Sarà dunque un impianto a servizio della collettività e del territorio provinciale, quello voluto e progettato dalla Amministrazione comunale, in grado di ospitare numerose attività sportive agonistiche, tra le quali il pattinaggio artistico, il calcio a cinque, il basket, la pallavolo, il tennis e manifestazioni nazionali e regionali di ulteriori sport, come la scherma, la danza sportiva, le arti marziali e altro. Al contempo, si tratta anche una grande opportunità per riqualificare il quartiere e soddisfare il fabbisogno della città, anche in termine di socializzazione e aggregazione.

Una volta completata la realizzazione, è nella volontà dell’Amministrazione comunale intitolare il palazzetto al compianto Roberto Maltinti, come già comunicato alla famiglia.

Il progetto

Il palazzetto sarà suddiviso strutturalmente in tre sezioni: quella centrale, che conterrà il campo da gioco a tutta altezza e le due ali laterali a doppio livello, che ospiteranno i locali accessori. L’intero complesso sarà ricoperto da una sorta di struttura esterna, una specie di “seconda pelle” che uniformerà l’aspetto architettonico e, allo stesso tempo, funzionerà da schermatura solare sui fronti sovraesposti, evitando il surriscaldamento nei mesi estivi.

Al piano terra del palazzetto, che avrà l’ingresso principale in via Ginetta Chirici, oltre alla zona dedicata all’area di gioco, anche un locale bar, la biglietteria, un’infermeria per il primo soccorso e gli spogliatoi con i relativi servizi; le tribune saranno poste sui lati lunghi.

Un’ampia scala e gli ascensori condurranno al primo piano, dove si troveranno la palestra — da utilizzare anche come sala polivalente —, altri spogliatoi, la sala stampa e il secondo piano del bar. Questo livello sarà, inoltre, caratterizzato da ampie zone relax.

Prevista in un secondo lotto la realizzazione di un’area esterna al palazzetto, dedicata alle attività sportive da svolgere all’aperto. Un’area a verde, dunque, a beneficio dell’intero quartiere, come occasione di riqualificazione.

Visto l’importo complessivo, quindi, il polo Pallavicini sarà realizzato a tappe, con priorità per gli spazi sportivi. Il primo lotto, che riguarda la realizzazione del palazzetto, ha un quadro economico di 12 milioni di euro. Gli incrementi dei costi rispetto al progetto di fattibilità (inserito nel piano degli investimenti) sono dovuti alle maggiori dimensioni dello spazio da gioco e all’incremento dei prezzi registrato a livello nazionale e internazionale.

Con il secondo lotto, la realizzazione delle aree esterne e degli spogliatoi funzionali alle aree esterne.

[comune di pistoia]