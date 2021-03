aree interne. LE PROPOSTE DI FRATELLI D’ITALIA

Presentate dai consiglieri regionali, Petrucci, Fantozzi e Capecchi, alla Commissione Aree interne convocata alla presenza di sindaci ed operatori sciistici

MONTAGNA. I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi, hanno partecipato, stamani, alla Commissione Aree interne convocata alla presenza di sindaci ed operatori sciistici.

“Abbiamo presentato le nostre proposte concrete per la montagna. Intanto, la sospensione dei canoni di concessione del demanio regionale per impianti di risalita e piste da sci per le annualità 2020 e 2021. Poi l’apertura di un capitolo di aiuti ad hoc, come già fatto da molte altre regioni italiane, per le strutture ricettive in particolare e gli esercizi commerciali in generale. La capacità attrattiva di un territorio, infatti, dipende anche dalle caratteristiche delle strutture ricettive stesse. Inoltre, invitiamo la Provincia di Pistoia a spendere, finalmente, i milioni di euro, una decina, giacenti da 15 anni nelle proprie casse e destinati al territorio di Abetone-Cutigliano”.

“Occorre una legge quadro a livello toscano sulla montagna che renda strutturati e programmati gli interventi e non legati solo ad episodi emergenziali, oltre a prevedere misure di sostegno per le attività del territorio. Servono risorse a fondo perduto per ristrutturare gli alberghi e incentivi al turismo bianco, altrimenti sarà sempre più difficile competere con le Regioni a Statuto Speciale che invece investono con regolarità nel settore” ha affermato Capecchi.

“C’è il forte rischio che a fine crisi pandemica molte attività della montagna toscana non riaprano, dopo mesi di chiusure, impoverendo irrimediabilmente il territorio. La montagna ha bisogno di interventi urgenti, il tempo delle parole è finito!” sottolineano i consiglieri di Fdi.

[gruppo consiliare regione toscana fratelli d’italia]

