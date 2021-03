armando risaliti. CPAP: LA “PROVINCIA DI PRATO” HA PERSO UN GRANDE AMICO!

Il comitato provinciale area pratese ricorda l’impegno di Risaliti per l’ottenimento dello status provinciale della città

PRATO. La “Provincia di Prato” ha perso un grande amico! Il nostro Comitato desidera ricordare l’indefesso e lunghissimo impegno dell’amico Armando Risaliti deceduto in questi giorni.

Altri ricorderanno il suo impegno politico e le cariche ricoperte a noi preme sottolinearne la dedizione alla causa per l’ottenimento dello status provinciale della città di Prato.

Ricordiamo volentieri una sua iniziativa per la istituzione, già nel 1991, di un gruppo di lavoro fra Prato e Firenze, con tutte le rappresentanze politiche, per la spartizione fra la Provincia di Firenze e la nascente Provincia di Prato per non farsi trovare impreparati e fare tutto in fretta e furia.

Comitato provinciale area pratese