ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO PER DETENZIONE DI ARMA CLANDESTINA

PISTOIA. Nella decorsa serata personale della Squadra Mobile di Pistoia ha tratto in arresto un cittadino italiano di 25 anni per detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione.

Nell’ambito dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato, volti alla repressione e al contrasto dei reati predatori come furti e rapine, gli operatori hanno controllato il ragazzo mentre rientrava nella sua abitazione in zona Nespolo.

A seguito di perquisizione gli operatori rinvenivano una pistola scacciacani con matricola obliterata e modificata in modo tale da renderla a tutti gli effetti arma comune da sparo.

Inoltre sono state rinvenute 20 cartucce. L’arma e le munizioni sono state poste sotto sequestro.

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e denunciato per il reato di ricettazione.

Il pubblico Ministero ha disposto l’accompagnamento in carcere e il ragazzo, al termine della redazione degli atti di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Prato “Dogaia” in attesa dell’udienza di convalida.

