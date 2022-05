ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E FALSE GENERALITÀ

L’uomo, un cittadino nigeriano, era seduto sul ponte alla Vittoria senza però intenti suicidi

PRATO. Nella serata di ieri 8 maggio 2022, la Polizia di Stato di Prato nell’espletamento dell’attività del controllo del territorio, ha arrestato un cittadino nigeriano per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e false generalità.

Ad insospettire i poliziotti delle Volanti, un cittadino centro africano vestito con numerosi giubbotti, seduto sul ponte alla Vittoria.

Gli operatori di polizia si fermavano per sincerarsi delle condizioni e delle intenzioni del soggetto. Quest’ultimo, cittadino nigeriano, veniva convinto a scendere dal parapetto del ponte e portato in sicurezza si appurava che non aveva alcun intento suicida.

Alla richiesta di esibizione di un documento di identificazione, lo stesso rispondeva di non averne al seguito e solo dopo insistenze, forniva ai poliziotti le generalità corrispondenti ad un cittadino liberiano.

Invitato in ufficio per ulteriori accertamenti, il fermato andava in escandescenze ponendo in essere viva resistenza cercando di allontanarsi dal posto, spintonando gli agenti e minacciandoli per il loro operato. Sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso dei propri documenti di identità, risultate difformi alle precedenti dichiarazioni.

I successivi accertamenti mostravano trattarsi di un cittadino nigeriano, pluripregiudicato per reati contro la persona e gli stupefacenti, con relative condanne e con ultima scarcerazione per fine pena relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine delle procedure il cittadino nigeriano veniva tratto in arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficial, falsa attestazione sulla propria identità e rifiuto di fornire le proprie generalità.

[questura di prato]