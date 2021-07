ARRESTATO LUNGO LA PISTA CICLABILE UN PUSHER PAKISTANO DI HASHISH

Contrasto allo spaccio in centro città. Operazione effettuata dalle Volanti e dalla pattuglia “Prato Centro”

PRATO. Ieri pomeriggio, alle ore 15.30 circa, personale delle Volanti unitamente ad operatori della pattuglia di “Prato Centro”, nel corso di un mirato servizio teso all’implementazione dell’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città, soprattutto nei suoi “punti caldi” afferenti la zona del centro storico cittadino, ha proceduto al controllo di un giovane straniero che si aggirava in maniera sospetta lungo la pista ciclabile attigua al fiume Bisenzio, nel suo tratto compreso tra il Bastione delle Forche ed i giardini pubblici di via Sant’Antonio.

Lo straniero, avvedutosi dell’imminente avvicinamento degli Agenti, ha lanciato a terra un oggetto che, successivamente recuperato, risultava contenere sostanza stupefacente di tipo hashish pari a circa 45 grammi, immediatamente sequestrata unitamente ad alcune banconote nella sua disponibilità, quali verosimile provento di attività illecite.

Bloccato nonostante la viva resistenza posta in essere, il pusher, compiutamente identificato per un ventottenne pakistano, in Italia irregolare ed annoverante svariati precedenti specifici di polizia, è stato tratto in arresto nella flagranza dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U., quindi trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Prato, in attesa del rito direttissimo odierno.

[questura di prato]