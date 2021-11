ARRIVA A PISTOIA IL LEADER DI “AZIONE” CARLO CALENDA

Nell’incontro si parlerà anche di amministrative 2022

PISTOIA. Domenica 28 novembre alle ore 21:00 presso il Pistoia Nursery Campus in via Bonellina 116, sarà presente Carlo Calenda in un incontro pubblico.

“Nel suo tour italiano di presentazione del manifesto di Azione – si legge in un comunicato — avremo l’occasione di parlare di politica nazionale con uno sguardo alle prossime amministrative del 2022.

Transizione digitale, transizione ecologica, PNRR, sviluppo urbanistico alcuni dei temi. A causa delle dovute restrizioni Covid, l’evento avrà posti limitati e sarà opportuno prenotarsi al link https://www.eventbrite.it/e/212355510047

Obbligatorio esibire il green pass all’ingresso. Per info: chat su pagina Facebook @pistoiaazione.