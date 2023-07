ARRIVA A PISTOIA IL PRIMO EVENTO DI STREET MAGIC ISPIRATO AL MONDO DI HARRY POTTER!

La grande magia di Pistoia Magic arriva anche d’estate! Nasce Pistoia Magic Street Festival, un evento diffuso che porta in città performance artistiche, conferenze-spettacolo e show oltre a laboratori itineranti ispirati al magico mondo di Harry Potter,. Il tutto per bambini… di ogni età!

PISTOIA. Pistoia Magic Street Festival si svolgerà nella giornata di domenica 10 settembre 2023, dalle 10 alle 22 circa, e vedrà il susseguirsi di diverse attività ed intrattenimenti (sia gratuiti che con biglietto) che avranno luogo sia in alcuni punti del centro cittadino che presso il Polo Culturale Puccini Gatteschi, partner del progetto.

L’evento è ideato e prodotto dal prestigiatore pistoiese Francesco Micheloni, già Patron dello spettacolo invernale Pistoia Magic (che nel 2024 giungerà alla X edizione), e vede il Patrocinio del Comune di Pistoia.

Si tratta di una manifestazione dedicata principalmente alle famiglie e a tutti gli appassionati e avventori, il cui obiettivo è duplice: portare a Pistoia un evento esclusivo, che faccia incuriosire e che cresca nel tempo, e attraverso questo progetto di marketing territoriale far conoscere la città in modo diverso e da prospettive differenti. Per questo motivo la stretta collaborazione con il territorio e le sue aziende è molto importante: oltre alle istituzioni sono molte infatti le attività che stanno sostenendo questa prima edizione. È anche grazie al loro contributo che questa grande magia può realizzarsi.

“Settembre sarà l’anno zero per questo evento –sostiene l’Assessore al Turismo Alessandro Sabella — desiderato dall’amministrazione comunale insieme all’organizzazione, che vedrà questa volta protagonista tutta la nostra città. È l’inizio di una grande avventura, una grande scommessa per il futuro che desidera far diventare Pistoia un punto di riferimento per tutto il centro Italia e per tutti i pubblici, a partire dai bambini e dalle loro famiglie.

Ci sono già prenotazioni da fuori Pistoia e auspichiamo continuino a crescere, considerando che ci saranno fra l’altro molte altre attività programmate nella giornata del 10 settembre e in tutto il periodo che abbraccia il rientro dalle vacanze e l’inizio della scuola”

“Sono davvero felice –annuncia soddisfatto Francesco Micheloni — poiché questo è il primo passo concreto per la realizzazione di un sogno che ho da sempre: un grande festival della magia diffuso in cui Pistoia, per un po’, diventa un polo attrattivo per tutta Italia grazie alla magia, sulle orme di altri importanti festival.

La nostra particolarità è che non facciamo semplicemente vedere giochi di prestigio, ma raccontiamo storie attraverso la magia e, a differenza dello spettacolo in teatro, abbiamo deciso di giocare carte diverse ed investire nell’intimità dell’esperienza con micro-eventi esclusivi. Certo è un inizio e il progetto è ambizioso, ma come dice un grande mago: il primo passo per realizzare i propri sogni è averne.

Desidero fare un ringraziamento speciale a chi condivide questo sogno con me a partire dalla mia famiglia e Simone Venturi, e a preziosi collaboratori e amici come Vera Skocir ed Elisa Nocera, sempre in prima linea al mio fianco”.

“Per noi è un onore –commenta Tamara Corazza Shirley, Presidente di G713 Pistoia Valley APS che gestisce il Polo Culturale Puccini Gatteschi — fare parte per la prima volta di questo importante progetto. Per noi la magia è il leitmotiv di tutte le iniziative che animano lo spirito della nostra attività. Siamo carichi di entusiamo e operativi su più fronti”.

Dettagli della manifestazione

Dove

Polo Culturale Puccini Gatteschi – Vicolo Malconsiglio 7, Pistoia

Centro città

Informazioni generali e biglietti

I biglietti sono in vendita on line, a partire da 18€ in base all’esperienza alla quale si desidera prendere parte, sulla piattaforma Eventbrite al seguente link: urly.it/3wbvp

È possibile acquistare i biglietti anche presso il Polo Puccini Gatteschi dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 22.

Info su: www.pistoiamagic.com – info@pistoiamagic.com – puccinigatteschi@gmail.com – 329/7911077

È consigliabile prenotare poiché i posti sono limitati. La mappa sarà disponibile il giorno dell’evento presso la segreteria del Polo.

Programma e orari

· Pistoia Magic Festival Show

Spettacoli teatrali esclusivi (massimo 70 posti a replica) presso il Teatro di Verzura del Polo Culturale Puccini Gatteschi. Artisti prestigiatori di ogni parte d’Italia si alterneranno sul palco per uno spettacolo unico ed originale, nel quale a tenere le fila ci sarà la narrazione di Francesco Micheloni.

Orario e durata: 10.30/18.00/21.15 – circa 60’

Ingresso: con biglietto

Target: adatto a tutte le età

· Street Magic

Spettacoli in strada dislocati nel centro della città, con performance di giovani artisti emergenti.

I punti show saranno brandizzati a tema e facilme

nte individuabili.

Orario e durata: dalle 10:00 alle 19:00

Target: adatto a tutte le età

Ingresso: Gratuito

· Magic Cocktail Experience.

Conferenza-spettacolo a cura di Simone Venturi –autore di Pistoia Magic, esperto performer e storico– il quale racconterà la profondità dell’arte magica e della prestigiazione con storie, curiosità, aneddoti ed esperienze affascinanti. Nel mentre, il pubblico potrà gustare uno speciale cocktail in edizione limitata.

La conferenza si terrà nell’elegante contesto del “cinemino-salotto” del Polo Culturale Puccini Gatteschi.

Orario e durata: 12.30/17.15/20.30 – circa 60’

Target: adatto a tutte le età

Ingresso: con biglietto (il cocktail è compreso nel prezzo del biglietto)

· Patronus Experience

Un tour di laboratori, dedicato ai bambini, ispirati al magico mondo di Harry Potter. I cosplayer di Harry, Ron ed Hermione guideranno i partecipanti in un percorso che partirà dal Teatrino Gatteschi, dove avverrà lo smistamento nelle magiche casate, e proseguirà a tappe nel centro di Pistoia, fermandosi negli angoli più misteriosi della città dove i più famosi professori della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts terranno le loro lezioni. Le attrici-professoresse McGonagall, Sprite e Cooman, insegneranno ai partecipanti i princìpi di artimanzia, difesa dalle arti oscure ed erbologia, passando dalle rune antiche alle mandragole.

Orari

h. 10.00/15.00/17.00 – Patronus Experience con Harry

h. 10.30/16.00/18.00 – Patronus Experience con Ron

h. 11.00/16.30/18.30 – Patronus Experience con Hermione

Durata: ogni percorso dura circa 2 ore

Target: adatto a tutte le età

Ingresso: con biglietto (i minori devono essere accompagnati per tutto il percorso da un adulto). Max 25 persone a tour.

[skocir — livein]