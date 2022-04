ARRIVA A PISTOIA UNA DELEGAZIONE DI LEONFORTE, SI RAFFORZA IL PATTO DI AMICIZIA

Domani sabato 30 aprile alle 21, si esibisce al Bolognini la compagnia siciliana “Il Canovaccio” con lo spettacolo “Fumo negli occhi”

.

PISTOIA. Si rafforza il patto di amicizia tra Pistoia e Leonforte. Dopo la visita dello scorso novembre della delegazione pistoiese nella cittadina siciliana, nei prossimi giorni saranno accolti in

città il vicesindaco e il presidente del consiglio comunale leonfortesi. Una due giorni, sabato 30 aprile e domenica primo maggio, dunque, per suggellare uno scambio iniziato oltre cinquant’anni fa e che nel tempo ha visto le due comunità amalgamarsi e fare tesoro ognuna delle peculiarità dell’altra.

Sabato mattina, a partire dalle 10, la delegazione di Leonforte sarà guidata in una breve visita del centro storico di Pistoia, tra le sue chiese e i suoi musei, dopodiché, verso le 11.30, è prevista una breve cerimonia nella sala Grandonio del Palazzo comunale, per rinnovare gli impegni assunti nel documento firmato in Sicilia a novembre.

Ricorda il sindaco di Pistoia che con l’accoglienza della delegazione di Leonforte, simbolicamente Pistoia abbraccia tutti i leonfortesi che da anni vivono a Pistoia, concittadini pistoiesi che hanno arricchito la locale comunità. Proprio per formalizzare e rendere omaggio a questa connessione tra Pistoia e la città siciliana, nei mesi scorsi è stato firmato un patto di amicizia con Leonforte. Quella prevista nei prossimi giorni sarà un’occasione non solo per accogliere il vicesindaco e il presidente del consiglio, ma anche per creare un momento di incontro con tutti coloro che hanno queste origini e che da decenni vivono a Pistoia.

Al fine di promuovere nuovi momenti di scambio e condivisione, sabato 30 aprile, alle 21 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini è in programma uno spettacolo teatrale. Infatti, in collaborazione con il Comune di Pistoia, l’associazione culturale Zona Teatro Libero di Pistoia ha inviato compagnia teatrale “Il Canovaccio” di Leonforte a portare in scena una rappresentazione teatrale che potesse suggellare il patto di amicizia tra le due realtà. Così, alla presenza di numerosissimi leonfortesi che da anni vivono a Pistoia e che hanno già confermato la loro presenza in teatro, gli attori siciliani calcheranno le scene pistoiesi con la commedia brillante “Fumo negli occhi”.

Come evidenzia il presidente del consiglio comunale di Pistoia, questo incontro fa seguito a quello di quattro mesi fa, quando la delegazione pistoiese fu calorosamente accolta nella bellissima cittadina siciliana, con l’obiettivo di confermare e rinsaldare un rapporto che nel tempo ha saputo crescere, promuovendo nuove opportunità di scambio culturale e artistico, ma non solo.

L’ingresso al teatro per lo spettacolo “Fumo negli occhi” è gratuito, previa prenotazione chiamando PistoiaInforma al numero 0573 21331.

[comune di pistoia]