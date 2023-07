ARRIVA CHARLOTTE M. ALLA NOTTE BIANCA AL CENTRO

L’evento del Centro Commerciale di Montecatini, una serata tra musica e magia, è in programma sabato 29 luglio

MONTECATINI. Il prossimo 29 luglio appuntamento alla Notte Bianca del Centro Commerciale Montecatini (PT) con Charlotte M., giovanissima artista che a soli 15 anni ha già conquistato milioni di followers per il suo talento, la simpatia e l’autenticità.

Tra una tappa e l’altra del suo tour teatrale Summer Tour, Charlotte M. sarà special guest dell’effervescente evento Notte Bianca al Centro che, tra spettacoli luminosi, fontane danzanti, performance con il fuoco, esibizioni di musica e ballo, accompagnerà gli ospiti per tutta la sera, con i negozi della galleria aperti sino alle 24.00.

Charlotte M. durante l’evento, alle 21.00, sarà la protagonista di un mini show per presentare alcuni dei suoi brani, tra i quali Pane e Burro cantato con Ascanio e prodotto da Sony Music, e per incontrare i suoi fan tra selfie e autografi.

Un sogno che sta diventando realtà quello di Charlotte M. che da un video su YouTube, a soli 8 anni, è partita per conquistare obiettivi sempre più sfidanti, numeri che superano il milione sui social, libri e progetti editoriali, doppiaggi e film, proprio ‘Charlotte M. Il Film – Flamingo Party’ è stato lanciato su Netflix in questi giorni per la gioia del pubblico della giovane appassionata di fenicotteri rosa.

L’evento al Centro Commerciale Montecatini di Pistoia, organizzato da Blu Iris Eventi di Bologna, agenzia che segue la presenza di Charlotte M. nei Centri Commerciali di tutt’Italia, regalerà sorrisi e divertimento con la freschezza e l’energia dei 15 anni, età in cui anche le cose serie possono ancora essere un bel modo di giocare.

“Essere a Montecatini per me significa essere a casa, lì dove tutto è cominciato con il mio Ipod quando avevo solo 8 anni” commenta la giovane artista “cercherò di non piangere di commozione e gioia perché credo che tornare a casa dopo il film, il teatro e la nuova canzone sarà un’emozione molto intensa!”.

Intorno a sé Charlotte M. ha costruito un sistema di valori fatto di studio, di impegno per l’ambiente e per le cause sociali, e al tempo stesso è riuscita ad esprimersi artisticamente con creatività e capacità, esplorando diverse strade: la scrittura, la voce, il canto, la recitazione.

Charlotte M. è seguitissima da piccoli e giovani, è un punto di riferimento per i giovanissimi che toccano con mano il suo talento, il suo impegno e la travolgente simpatia. Vedere i fan seguire alla perfezione le coreografie della giovane artista crea un effetto di allegria e stupore che contagia pubblico e famiglie.

Appuntamento allora alla Notte Bianca del Centro Commerciale di Montecatini per immergersi nella magia di luci e colori e incontrare la ragazza dei fenicotteri rosa.

[laura rigodanza]