ARRIVA L’ECOFURGONE

Prosegue la trasformazione nella raccolta differenziata dei rifiuti e nei servizi sul territorio

PISTOIA. Da ieri, sabato 24 aprile, ogni sabato e mercoledì sarà presente al mercato di Piazza San Francesco a Pistoia l’Ecofurgone di Alia Servizi Ambientali SpA. Mentre prosegue la trasformazione del sistema di raccolta differenziata rifiuti sul territorio comunale crescono i servizi a disposizione dei cittadini.

L’Ecofurgone è un mezzo attrezzato, presidiato da operatori di Alia, che permette alle utenze domestiche di consegnare tutti quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere esposti durante il “porta a porta” o comunque conferiti alle postazioni stradali (interrate e non) dove vigente il sistema “ibrido”. I cittadini potranno quindi conferirvi: olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti.

Alia Servizi Ambientali SpA e l’Amministrazione comunale hanno concordato la presenza dell’Ecofurgone sul territorio ogni mercoledì e sabato, con orario di apertura al pubblico 7.30-12.30. Il conferimento è libero e gratuito; al momento in cui gli utenti saranno in possesso della chiavetta elettronica A-Pass, utile ad aprire i contenitori sul territorio, potranno utilizzare questo passepartout anche per identificare i conferimenti fatti agli Ecofurgoni, piuttosto che all’Ecocentro.

Alia Servizi Ambientali SpA ricorda, inoltre, ai cittadini il ciclo di assemblee online, in diretta streaming sul canale Youtube dell’azienda, in cui è possibile approfondire tutti i temi inerenti la trasformazione del servizio. I prossimi appuntamenti sono previsti per mercoledì 5 e 26 maggio, mercoledì 16 giugno, mercoledì 7 e 28 luglio, sempre alle ore 18.

Inoltre, per permettere a tutti di avere sempre utili aggiornamenti sulle trasformazioni in corso si ricorda che è attivo un portale dedicato, https://pistoia.rifiutinforma.it/, e la APP Junker, attiva per tutti e 58 i Comuni serviti da Alia, scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android.

[comune di pistoia]