ARS GENIUS E DREAMERS’ NOOK, TEMPO DI OPEN DAY PER LE FAMIGLIE

L’appuntamento in via delle Fonti 274 a Prato è per venerdì 2 dicembre. Le famiglie potranno scoprire l’offerta formativa ed educativa per l’infanzia, la primaria e la scuola media

PRATO. Ars Genius e Dreamers’ Nook aprono le porte alle famiglie per mostrare gli innovativi spazi scolastici di via delle Fonti 274 a Prato. L’appuntamento è per venerdì 2 dicembre, dalle 17 alle 19.30 quando i genitori con figli nella fascia dell’infanzia (3-5 anni) e della primaria (6-10 anni) potranno confrontarsi con dirigenti e insegnanti delle scuole che propongono un metodo di studio bilingue.

E per la prima volta l’open day è aperto anche alle famiglie degli studenti che da settembre 2023 frequenteranno la prima media: Ars Genius infatti dal prossimo anno scolastico estenderà il proprio raggio di insegnamento anche alla scuola secondaria di primo grado bilingue.

Ma come è strutturato l’istituto di via delle Fonti?

Nella fascia dell’infanzia dai 3 ai 5 anni troviamo la scuola Dreamers’ Nook, gestita dalla Cooperativa Sentieri. Il metodo di studio è bilingue, e quindi nei primi due anni di infanzia si studierà sia l’italiano che l’inglese, e dal terzo anno si introdurrà anche l’insegnamento del cinese. Il percorso scolastico alla primaria prosegue con la scuola Ars Genius che continuerà a portare avanti l’insegnamento delle tre lingue, con le materie che saranno spiegate sia in italiano che in inglese grazie alla presenza di maestre madrelingua.

Infine il ciclo delle scuole medie, sempre curato da Ars Genius, che avrà una caratterizzazione d’insegnamento con quattro lingue: oltre a italiano, inglese e cinese, si potrà scegliere fra lo studio dello spagnolo o del tedesco.

“Grazie a questo metodo di studio – spiegano i dirigenti dell’istituto Ars Genius, Paolo Malpaganti, Paolo Fissi e Paolo Calusi, e quelli della scuola Dreamers’ Nook, Giorgio Settesoldi e Gianna Leti – i bambini già dall’infanzia sono in grado di conversare da una lingua all’altra in base al loro interlocutore.

Un percorso che porterà a un costante perfezionamento di anno in anno. Durante l’open day racconteremo alle famiglie il metodo di studio bilingue e faremo scoprire loro gli spazi della scuola dotata di strumentazioni innovative”.

Come fare per partecipare? I genitori potranno liberamente presentarsi in via delle Fonti nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre, anche se è gradita la prenotazione, in modo da consentire una migliore organizzazione di dirigenti e insegnanti.

Il modulo di prenotazione è presente sui siti www.arsgenius.it e www.sentieri-prato.it. A seguito dell’open day si potrà formalizzare la pre-iscrizione al prossimo anno scolastico, da completare poi a gennaio.

Ricordiamo che ogni classe ha un massimo di 18 studenti per garantire il pieno successo del percorso di studi, e quindi il consiglio è quello di affrettarsi nelle pre-iscrizioni. Il secondo open day delle scuole Ars Genius e Dreamers’ Nook si terrà sabato 21 gennaio dalle 10 alle 16.

“I bambini seguendo il nostro percorso didattico entrano in relazione con il mondo – concludono da Dreamers’ Nook e Ars Genius —. Ci si rapporta fra studenti senza alcuna distinzione di nazionalità, nell’ambito di un percorso di integrazione che sta riuscendo in maniera ottimale, costruendo una base solida per il futuro della città di Prato.

Per i bambini che non hanno fin da subito seguito il nostro percorso di studi e quindi non hanno le competenze linguistiche necessarie è previsto uno specifico affiancamento, così da metterli in pari col resto della classe nel giro di poche settimane. La prospettiva per i nostri ragazzi è quella di arrivare alle scuole superiori con una perfetta padronanza delle lingue e delle materie che hanno studiato durante il nostro percorso scolastico”.

Infine la scuola media.

Sarà caratterizzata da 30 ore di lezioni settimanali al mattino e da dieci pomeridiane fra studio di uno strumento musicale e potenziamento linguistico. Tutti gli anni, inoltre, gli studenti sosterranno un esame di accertamento linguistico e musicale con riconoscimento di un ente certificatore esterno che varrà a livello europeo e di conservatorio.

Per informazioni: info@arsgenius.it –0574/200899. Oppure info@sentieri-prato.it – 0574/560756.

[de biase — ars genius]