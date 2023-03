ARS GENIUS E PALLACANESTRO PRATO IN CAMPO PER L’INTEGRAZIONE. LA PARTITA DI BASKET SI TRASFORMA IN UNA FESTA INTERCULTURALE

I Dragons hanno raccolto l’invito a disputare un’amichevole con la squadra italo-cinese della scuola di via delle Fonti. Ad animare il match anche le cheerleader del corpo di ballo dell’istituto bilingue

PRATO. Dallo studio sui banchi di scuola al divertimento rincorrendo il pallone a spicchi in palestra. L’integrazione corre veloce negli spazi di Ars Genius, la prima scuola bilingue di Prato. In via delle Fonti il progetto della squadra di basket italocinese prende sempre più corpo, e adesso il gruppo formato da ragazzi e ragazze fra i 10 e i 13 anni ha anche un nome: Predators Ars Genius. Non solo. L’invito lanciato negli scorsi mesi alle società sportive della città di potere collaborare con amichevoli e allenamenti è stato subito raccolto dalla Pallacanestro Prato. Così nella palestra di via delle Fonti della scuola Ars Genius è andata in scena l’amichevole fra Predators e Dragons.

L’atmosfera era quella di una partita dei college americani, con tutti gli studenti di Ars Genius a tifare per i loro compagni e la presenza delle cheerleader (del corpo di ballo interno dell’istituto bilingue) ad animare i momenti di pausa dell’amichevole.

“È stata una giornata perfetta – commentano i dirigenti di Ars Genius —. Abbiamo visto decine e decine di bambini divertirsi grazie allo sport, che diventa sempre più veicolo di integrazione. La squadra di basket della scuola è nata proprio con questo intento: fare stare insieme i ragazzi, facilitare la loro conoscenza reciproca e aprirsi al resto della città. Ringraziamo la Pallacanestro Prato per avere raccolto il nostro invito e speriamo che questo sia l’inizio di una collaborazione da estendere anche al resto della Toscana”.

A promuovere l’iniziativa sono stati i due istruttori dei Predators Ars Genius: Toni Mavilia e Riccardo Innocenti. Quest’ultimi hanno organizzato l’amichevole grazie anche alla disponibilità del responsabile del minibasket dei Dragons, Carlo Pasta.

“Il basket ha un grande valore educativo – ricorda Mavilia —. La giornata è stata entusiasmante, da ripetere al più presto”. Soddisfazione viene espressa anche dai Dragons. “È stata un’esperienza all’insegna dell’amicizia, della condivisione, dell’aggregazione, dell’essere pratesi – spiegano dalla Pallacanestro Prato —. Ad Ars Genius abbiamo potuto constatare un bel modello di lavoro, di sport, di crescita che punta all’eccellenza. È un’esperienza da ricordare e alla quale vogliamo certamente dare continuità”.

[stefano di biase]