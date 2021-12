ARS GENIUS PRATO, OPEN DAY ALLA SCUOLA BILINGUE

Due appuntamenti per conoscere l’offerta scolastica del primo istituto primario bilingue di Prato

PRATO. Due open day per fare conoscere a tutta la cittadinanza l’offerta scolastica di Ars Genius, il primo istituto primario bilingue di Prato. L’appuntamento è per martedì 21 dicembre dalle 17 alle 19 in via delle Fonti 274. Ci sarà una presentazione della scuola alle famiglie presenti, che successivamente potranno visitare tutto l’istituto con le sue 35 aule, fra classi di primaria e infanzia, spazi culturali, palestra, laboratori, mensa e stanze per l’arte e la musica.

A parlare alle famiglie saranno il coordinatore didattico Paolo Calusi, il direttore artistico Paolo Fissi, e alcuni docenti madrelingua di italiano, inglese e cinese. Presenti anche alcuni esperti di supporto alla formazione didattica degli studenti, nell’ambito di una scuola pienamente inclusiva.

Per partecipare non ci sarà bisogno di prenotazione, ma per entrare nell’istituto servirà obbligatoriamente il green pass. L’appuntamento successivo con l’open day di Ars Genius ci sarà sabato 15 gennaio dalle 10 alle 18.

“Da settembre la nostra offerta didattica riguarderà sia la scuola dell’infanzia che quella primaria – spiega Calusi —. Abbiamo già tre classi formate per la primaria e altrettante per l’infanzia. Adesso speriamo di fare conoscere sempre di più l’offerta didattica alle famiglie della Toscana”.

