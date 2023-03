art bonus 2023. ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE ACCEDE ALLA SECONDA FASE DEL CONCORSO

Fino al 14 marzo è possibile votare l’ente per sostenere la sua candidatura tra i finalisti

PISTOIA. Grazie ai numerosi voti ricevuti Associazione Teatrale Pistoiese ha avuto accesso alla II fase del Concorso Art Bonus 2023, iniziativa pensata per promuovere la legge dedicata a imprese e singoli cittadini, che stabilisce che chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura possa godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Fino al 14 marzo è possibile votare l’ente (cercando Associazione Teatrale Pistoiese nella pagina https://artbonus.gov.it/concorso/2023/) per sostenere la sua candidatura tra i finalisti. Può farlo chiunque abbia a cuore la valorizzazione della cultura e del teatro di questa città toscana sempre più apprezzata per la capacità di costruire un’offerta di valore per i suoi cittadini e il turismo.

Teatri di Pistoia, dall’anno scorso racconta “una nuova storia”: da quando ATP e Il Funaro si sono fusi, operazione che sottolinea il valore delle alleanze fra pubblico e privato, c’è un nuovo progetto per la città e la Toscana, infatti che mette l’accento sulla funzione di servizio pubblico del teatro.

A Pistoia e provincia (in 14 spazi complessivi) un programma fatto di prosa, danza, musica cameristica e sinfonica, teatro ragazzi, che, spaziando tra i generi, tra linguaggi contemporanei e della tradizione, dialoga con un pubblico variegato, per età e interessi, registrando numerosi sold out da ottobre a oggi.

I sei progetti di ciascuna categoria che risulteranno più votati alla data del 14 marzo accederanno alla fase finale che si svolgerà solo sui canali FB e IG di Art Bonus.

[sirianni — teatri di pistoia]