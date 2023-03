ARTE COME CURA NEL PERCORSO DI SALUTE MENTALE

Un progetto artistico collettivo nel parco di Monteoliveto: Lunedì 27 i laboratori aperti alla cittadinanza e giovedì 30 marzo l’inaugurazione della mostra temporanea

PISTOIA. Il progetto “Dei Chiari del Bosco” aprirà la sua attività con due appuntamenti: lunedì 27 marzo, dalle ore 10 alle 12, con un Laboratorio artistico aperto alla cittadinanza nel parco di Monteoliveto (Pistoia); giovedì 30 marzo dalle ore 16 alle 18, con un secondo Laboratorio e alle ore 18, sempre a Monteoliveto, l’inaugurazione delle opere collettive che saranno collocate nel parco, in una mostra temporanea all’aperto.

Il progetto ha nella sua intenzione più profonda quella di abitare lo spazio pubblico come un grande atelier che si prende cura del benessere di chi lo vive attraverso l’arte.

È questo l’obiettivo dell’Atelier Mutaforma, a cura di Lucia Mazzoncini e LDB per la cooperativa Intrecci, ideato con l’aiuto delle operatrici Patrizia Cusimano e Jusca Tredici della cooperativa Sarah, in collaborazione con l’associazione “Amici di Montuliveto” e il Centro Diurno Desii 3 dell’unità funzionale complessa Salute Mentale Adulti dell’area pistoiese, di cui è direttore il dottor Riccardo Dalle Luche e che afferisce all’Area salute mentale diretta dal dottor Giuseppe Cardamone.

Il progetto ha ottenuto anche il pieno sostegno della Società della Salute pistoiese e dell’Amministrazione Comunale, come ha già avuto modo di dichiarare la dottoressa Anna Maria Celesti, presidente della Sds e vicesindaco, che lo ha apprezzato come un “un percorso che vuole creare un ponte e possibilità di scambi tra la salute mentale e la città oltre a sviluppare momenti di socialità e inclusività”.

La dottoressa Celesti ha, tra l’altro, confermato la sua presenza all’Inaugurazione di giovedì 30 marzo.

Da anni l’unità funzionale realizza Atelier dove l’arte è praticata nelle sue forme con scopi terapeutici-riabilitativi. Gli artisti, in questo nuovo progetto hanno tratto ispirazione dai testi di Maria Zambrano “Chiari del Bosco”, da “La conferenza degli uccelli” di Peter Sis e dalla poetica dell’artista LdB, mixando immaginari e tecniche per creare uno spazio di libera sperimentazione.

