arte. LA “PERSONALE” DI DANIA NICCOLAI A SAN MARCELLO

Esposti diversi dipinti della collezione della pittrice di originaria di Agliana

SAN MARCELLO. Da alcuni giorni la pittrice Dania Niccolai, ha onorato San Marcello, con una sua personale esposizione, con diversi dipinti della sua collezione molto interessanti, un evento molto gradito riscontrando un notevole interesse tra i cittadini e gli ospiti, che hanno scelto come luogo delle loro vacanze la nostra montagna.

Dania Niccolai è nata ad Agliana e vive con la sua famiglia nel comune di San Marcello Piteglio, la prima formazione avviene presso la scuola d’arte di Pistoia, dove perfeziona le tecniche di pittura con la maestra Silvia Bini, frequenta il corso professionale per la composizione floreale, diretto dal maestro Gino Torrini, il corso di decoupage in via degli orafi a Pistoia.

Nel 2001 entra a far parte del gruppo che fa capo allo studio della pittura, disegno e modellato La Rosa D’oro dell’Arte ex Art Centre di Lucetta Risaliti, a Firenze.

La pittrice ha conseguito il premio della critica al concorso “La Festa dell’Olio” di Montemurlo, e si è imposta all’attenzione del pubblico attraverso varie fasi pittoriche quali:

il periodo giapponese, di impronta decorativa-orientale

il periodo toscano, che cattura lo sguardo dello spettatore, con intense vedute della campagna Toscana

il periodo Mitteleuropa, dove Klimt è il punto di partenza

infine il periodo africano, quello più sentito, dove il calore e la luce spalancano le porte a chi li osserva

La profondità delle esecuzioni dell’artista, i colori, la prospettiva, le linee e la personale visione della realtà filtrata attraverso i suoi occhi e la sua sensibilità, fanno intuire un grandissimo amore per la natura, per gli animali e per l’umanità, nel suo complesso.

La pittrice Dania Niccolai, ha preso parte a numerose mostre collettive organizzate dalle Gallerie “Art Centre Florence”, e in altre sedi prestigiose quali:

Banca Popolare di Milano

Chiostro villa Vogel

Stazione di Confine

Galleria “Via Larga” Firenze

Villa Bellosguardo Lastra a Signa

Palazzo del Consiglio Regione Toscana

Sala Banti Montemurlo

Villa Sant’Andrea Montefiridolfi

Circolo Arti Figurative, Palazzo Ghibello Empoli

Museo Leonardo da Vinci

Sala Consiliare Comune di San Marcello Pistoiese

La Rocca di Montemurlo

Tante sono anche le sue mostre personali quali:

Galleria la Rosa d’Oro dell’Arte, Firenze

Teatro Moderno, Agliana

Parco Verde, per scopo umanitari dell’Associazione Nova, Quarrata

Bar Pasticceria Gabardina, Oste

Festa dell’Unità, Montemurlo

Sala Consiliare Comune di San Marcello Pistoiese

Festa in Rosa – comunque Donna- con l’Ape (Associazione Progetto Endometriosi) Sala Banti, Montemurlo

Ristorante la Bistecca, Pistoia.

Auguro a Dania Niccolai, di portare nelle sue opere, per lunghissimi anni ancora, il suo stile, e questa visione straordinaria, fatta di una profonda sensibilità per la vita, e di farle conoscere ad un pubblico ancora più vasto, esportando le sue opere anche all’estero, con la consapevolezza di esportare la grande cultura italiana, che non ha pari nel mondo, e tutti ce la invidiano.

Michele Giannini